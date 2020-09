iOS heeft een heel uitgebreide gezondheids-applicatie aan boord. Toch gebruiken we maar een tipje van de ijsberg. In deze workshop tonen we je alle leuke extra’s die Gezondheid te bieden heeft.

Het concept van de Gezondheid-app op iOS is redelijk eenvoudig. De applicatie verzamelt alle mogelijke medische- en sportinformatie van je iPhone en Apple Watch. Niet alleen wat de applicatie zelf vastlegt, maar ook via andere apps van derden zoals Runkeeper, SleepCycle, Strava en ga zo maar door. Honderden apps maken gebruik van Apple’s HealthKit waarmee ontwikkelaars hun data kunnen synchroniseren met de Gezondheid-app. Zo krijg je al je informatie meteen te zien in één handige app en hoef je niet steeds tussen applicaties te wisselen. Gezondheid is nog niet beschikbaar voor macOS, maar vermoedelijk komt dat er in de toekomst wel via Catalyst. Wat heeft de Gezondheid-app op iOS nu allemaal te bieden? Een overzicht.

JE DIGITALE MEDISCH ID IS HANDIG VOOR DOKTERS OF VERPLEGERS ALS JE ZELF NIET MEER KAN ANTWOORDEN.

Stap 1 / Medisch id

Om te beginnen is het belangrijk dat je Medisch ID is aangevuld. Dat is handig als je iets voorhebt en je zelf niet meer in staat bent om jezelf te identificeren. Je kan bijvoorbeeld je bloedgroep invullen zodat medische teams meteen weten wat je nodig hebt. Maar hoe ga je aan de slag? Open de Gezondheid-app en tik rechtsboven op je profielfoto. In het eerste menu dat je te zien krijgt staan je medische details en privacy-opties.

Tik op Medische ID, je krijgt nu alle mogelijke velden te zien om in te vullen. Van gewicht en lengte tot je SOS-contactpersonen. Onderaan het menu kan je ook toegang in noodgevallen inschakelen. Die functie kan je best inschakelen zodat – indien nodig – medische teams aan je belangrijke informatie kunnen. Bij het Gezondheidsprofiel kan je dan je geslacht, bloedgroep en huidtype invullen.

Stap 2 / Categorieën

Ga terug naar het Overzicht en tik rechts van Favorieten op Wijzig. Je krijgt nu een menu te zien waarin een heleboel categorieën staan. Je kan die categorieën in- of uitschakelen in je overzicht. Wil je liever je poetsbeurten niet in het overzicht? Schakel het dan simpelweg uit door het sterretje ernaast uit te vinken. De Gezondheid-app kan alles bijhouden. Van slapen tot de geluidsniveau’s van je hoofdtelefoon tot zelfs seksuele activiteit en je hartritme als je een smartwatch met ECG bezit.

Stap 3 / Apps

In de meeste gevallen zal je verschillende applicaties connecteren met iOS Gezondheid. Ben je het overzicht kwijt? Tik dan rechtsboven op je Profiel en kies in het volgende menu voor Apps. Hier krijg je alles overzichtelijk te zien en kan je per applicatie bepalen welke info Gezondheid kan lezen.

Stap 4 / Data exporteren

Wil je graag al die sportdata analyseren op een ander toestel of delen met iemand? Kies dan in het Profielmenu onderaan voor Exporteer alle gezondheidsgegevens.