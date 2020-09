De tijden van chatten op MSN liggen al lang achter ons, maar wellicht vraag je jou af “wat gebruikt de jeugd nu om digitaal te kletsen?” Discord!

Discord werd eigenlijk gestart als chatapplicatie voor gamers. In de praktijk werd de applicatie echter ook gebruikt door klassen, werkgroepen, feestcomités en ga zo maar door. De applicatie maakt het namelijk enorm handig om structuur te brengen in conversaties, door eenvoudig verschillende groepen (kanalen) te maken. Zo kan een klasgroep bijvoorbeeld een kanaal hebben voor elk schoolvak, om de conversaties zo op te delen in een logische structuur. In deze workshop leer je hoe je een account aanmaakt, een server ‘joint’ en actief deelneemt aan gesprekken.

Stap 1: installatie en account aanmaken

Een ruimte waarin gechat kan worden, noemen we een server. In deze workshop gaan we ons aanmelden voor een server van een klasgroep. Alles in deze workshop kan volledig gratis. Allereerst dien je de applicatie te downloaden. Ga daarvoor naar Discord.com en druk op Downloaden voor…. Na de installatie krijg je de kans om in te loggen. Druk onderaan op Registreren om een account aan te maken. Vul de gegevens in en maak je account aan. Vergeet achteraf ook niet om je account te bevestigen via de mail die je ontvangt. Je startscherm in Discord is nu behoorlijk leeg. Het wordt pas gezellig wanneer je je gaat aansluiten bij enkele servers. Op fora vind je vaak links naar verschillende Discord-servers, zoals een server waar enkel gepraat wordt over Kuifje of over een bepaald hondenras. Ideaal wanneer je wil praten met gelijkgestemden.

Een account is helemaal gratis!

Stap 2: deelnemen aan een server

Grote servers kan je vinden door te klikken op het kompas linksboven. Je ziet nu een lijst van openbare servers waar je met enkele klikken aan kan deelnemen. Ben je echter op zoek naar een kleinschalige server (die wellicht niet openbaar is), dan zal je gerichter te werk moeten gaan. Je zal namelijk aan de beheerder van de server een uitnodiging moeten vragen in de vorm van een link. Deze ziet er bijvoorbeeld zo uit: https://discord.gg/cool-people. Wanneer de beheerder (of iemand anders) van de server je de link heeft gestuurd, moet je er enkel op klikken. Je zal nu in de linkerzijbalk zien dat de server werd toegevoegd. Wanneer je meerdere servers hebt, kan je wisselen van server door op het corresponderende icoon te klikken.

Een server joinen is niets meer dan een uitnodiging aanklikken.

Stap 3: tekstkanalen gebruiken

Elke serverbeheerder kan zelf kiezen hoe hij of zij de server inricht. Elke server heeft dus een wat andere workflow. Sommige geven je meteen toegang tot alle kanalen, bij andere moet je eerst de regels doornemen en deze accepteren alvorens je toegang krijgt tot andere kanalen. Kanalen kunnen ook worden afgeschermd, zodat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. In principe zou een bedrijf dus een Discord-server kunnen maken voor al zijn medewerkers, maar vervolgens een kanaal ‘Management’ maken die enkel toegankelijk is voor het management. Verder kunnen er ook read-only kanalen worden gemaakt. Hier kan enkel een gemachtige persoon iets in publiceren, dit soort kanalen worden gebruikt voor aankondigingen. De werkwijze blijft echter voor elke server gelijk. Linksboven kan je een kanaal kiezen, zoals ‘Natuurwetenschappen’. Vervolgens kan je onderaan een bericht typen en met een druk op de enter-toets verzend je het bericht. Zo makkelijk is het! Wil je het bericht bewerken, zweef er dan over met je muis en klik op het potlood-icoontje dat rechts van het bericht verschijnt. Door op de drie puntjes te klikken, kan je het bericht ook verwijderen.

Een tekstbericht is zo gestuurd!

Stap 4: spraakkanalen gebruiken

Discord kan niet alleen gebruikt worden om geschreven berichten te sturen, maar ook om gesprekken op te zetten. Dit kan door een spraakkanaal aan te klikken. Alvorens je het spraakkanaal gaat aanklikken, is het een goed idee om eerst even je microfoon en hoofdtelefoon te testen. Klik hiervoor linksonder naast je naam op het tandwiel-icoontje. Het instellingenscherm opent nu en je kiest voor Spraak en video. Bovenaan kan je nu kiezen welk invoerapparaat en uitvoerapparaat er gebruikt moet worden. Tik daarna op de knop Controleren en spreek wat in, Discord zal je stem opnieuw afspelen dus dan weet je dat alles werkt. Wanneer alles naar behoren werkt, klik je rechtsboven op het kruisje. Om een spraakkanaal te joinen, klik je gewoon op het relevante spraakkanaal. Opnieuw, zo makkelijk is het! Alle andere mensen die ook actief zijn in dit spraakkanaal kunnen jou nu horen. Wil je achteraf het spraakkanaal verlaten zodat je terug je privacy hebt, druk dan onderaan op het icoontje om te ontkoppelen.