Met zijn initiatief reikt YouFlanders adequate informatie voor al wie in België deze zomer zijn/haar vakantie doorbrengt. Ontwijk de drukte en voorkom een extra kans op besmetting.

In nauwe samenwerking met Orange Belgium en data-engineer Cropland biedt Toerisme Vlaanderen toeristen de mogelijkheid om de drukte over heel Vlaanderen in real-time te volgen. Dat doen ze via een gebruikersvriendelijke app, YouFlanders , waarmee vakantiegangers in alle veiligheid hun trip kunnen plannen. De app voorziet ook handige informatie over de corona- en veiligheidsmaatregelen die bezoekers op de bestemming in acht moeten nemen.

Stap 1 / in je buurt

Download de YouFlanders applicatie in de App Store voor iPhone of de Google Play Store voor Android. Je hoeft geen account te openen om YouFlanders te gebruiken. Als je de app opent en naar je eigen locatie gaat kan je onderaan op het balkje rustige plekken in je buurt tikken. Je krijgt nu een aantal restaurants of sportgelegenheden te zien waarvan het veilig is om naar toe te gaan. Je kan ook op het knopje drukte tonen tikken om direct in kleur te zien welke omgeving drukker is dan de andere. Bijvoorbeeld voor shopping centra of stads- en dorpskernen is dat handig om te zien.

Voor in de buurt.

“Volgens Toerisme Vlaanderen verkiest 1 Belg op 3 vakantie in eigen land dit jaar.”

Stap 2 / waar is het rustig?

Heb je plannen voor een uitstap maar twijfel je of het niet te druk zal zijn? Tik dan bovenaan in de zoekbalk je locatie in en check hoe druk het er is. Het kan soms zijn dat je op een locatie botst waarvan geen cijfers beschikbaar zijn. Als alternatief kan je die locatie ook invullen in Google, rechts kan je dan ook zien of het op dat moment (live) druk is op je gewenste locatie.