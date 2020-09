Een interessant Wikipedia-artikel gevonden? Zet het artikel dan om naar een pdf, zodat je het op je computer kan opslaan.

Wikipedia bevat een rijke schat aan informatie, die bovendien gratis ter beschikking wordt gesteld. Als je een interessant artikel op de website hebt gevonden over een onderwerp dat je interesseert, zou het dan niet handig zijn moest je het artikel gewoon kunnen opslaan op je pc? Goed nieuws: dat kan via slechts enkele muisklikken!

Stap 1 / Zoek een artikel op Wikipedia

Eerst gaan we uiteraard op zoek naar een interessant artikel op Wikipedia. We surfen naar de Nederlandstalige website van Wikipedia. Meer dan keuze genoeg hier, maar de meest interessante Wikipedia-pagina is natuurlijk die van Clickx zelf.

Heb je een artikel gevonden? Ga dan verder naar de volgende stap.

Stap 2 / Klik op ‘Download als PDF’

Er zijn verschillende manieren om een pagina op te slaan, maar in deze workshop bespreken we de tool die Wikipedia zelf aanbiedt. In het menu links scrol je door naar ‘Afrdrukken/exporteren’, onder het submenu ‘Hulpmiddelen’. Via dit menu kan je artikels downloaden of meteen afdrukken. Klik op de knop ‘Downloaden als pdf’.

De knop om het artikel te downloaden vind je in het menu links van het artikel.

Stap 3 / Download de PDF

Na het voltooien van Stap 2, zou je nu naar een nieuwe pagina moeten doorgestuurd worden. Hier krijg je een link om de pdf te downloaden. De volgende stap is dan ook vrij vanzelfsprekend: download het artikel door op de blauwe knop ‘downloaden’ te klikken. Sla het bestand op op je computer en het artikel is voor eeuwig van jou! Herhaal dit proces voor andere artikels die je interesseren, en in een mum van tijd heb je op een volledig legale wijze je eigen Wikipedia-bibliotheek gemaakt!

Klik op downloaden en klaar is Kees!

Stap 4 / Maak een boek

Heb je altijd al een boek willen schrijven maar vind je de inspiratie niet echt? Via Wikipedia kan je verschillende artikels over een bepaald onderwerp bundelen tot een digitaal boek. Boven ‘Downloaden als pdf’ heb je mogelijk ‘Boekenmaker’ zien staan. Door daarop te klikken, kan je de boekenmaker inschakelen. Deze verschijnt nu bovenaan elk artikel dat je opent. Door ‘Deze pagina aan uw boek toevoegen’ begin je je boek te schrijven. Je kan Wikipedia artikels voor je laten zoeken over gerelateerde onderwerpen. Is je boek klaar, dan kan je het downloaden.