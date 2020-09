Iedere minuut wordt er 500 uur aan videocontent geüpload naar YouTube. Wil je succesvol worden op het platform, dan moet je jezelf dus onderscheiden van de rest. Met deze tips maak je alvast een goede start.

Het is bijna een wonder te noemen dat YouTube gratis is. Iedereen kan zomaar een onbeperkt aantal video’s uploaden zodat de hele wereld het kan zien. De concurrentie is echter niet mals, het zou je meer dan 2000 jaar kosten om alle video’s op YouTube te kijken. En tegen de tijd dat je klaar bent, staan er ondertussen alweer nieuwe video’s voor je klaar. Laat je echter niet ontmoedigen door die massa, want met enkele concrete tips zorg jij ervoor dat je video’s meer kans maken om succesvol te worden.

Tip 1 / Maak betere thumbnails

We mogen een boek niet beoordelen op zijn cover, maar toch gebeurt het maar al te vaak dat we even naar de achterflap van een boek kijken puur omdat we de cover aantrekkelijk vinden. Hetzelfde geldt dubbel en dik op YouTube. De thumbnail is het eerste dat gebruikers zien op YouTube en zal bepalen of iemand al dan niet op je video klikt. Je hoeft geen grafische designer zijn om een professionele thumbnail te kunnen maken. In de vorige editie van Clickx leerde je werken met Canva, een ideale tool voor het maken van thumbnails op basis van sjablonen. Gebruik in je thumbnail 3 tot 4 woorden om de kijker te overtuigen om op je video te klikken. Extra tip: een thumbnail met je eigen gezicht op, doet het altijd beter omdat het meer persoonlijkheid uitstraalt.

Gebruik Canva om aantrekkelijke thumbnails te maken.

Tip 2 / Gebruik trefwoorden

Dat Google wereldwijd de meest gebruikte zoekmachine is, komt vast niet als een verrassing. Maar weet je ook wat de op een na populairste zoekmachine is? YouTube! Waar we vroeger iets zoals ‘hoe moet je strijken’ intypten in Google, doen we dat nu in YouTube. En net zoals bij artikels op een website, moet je ook bij video’s enkele extra inspanningen doen om te zorgen dat je zo hoog mogelijk in deze zoekresultaten komt te staan. Er bestaan hele cursussen over, dus we houden het basic. Wijd elke video aan een bepaald concreet trefwoord (zoals “eigen pc bouwen”). Zoals je ziet kan een trefwoord ook een zin zijn. Verwerk dit trefwoord zeker in je titel en ook bovenaan in de beschrijving en de tags van je video.

Tip 3 / wees actief

YouTube is een sociaal netwerk. Net zoals Facebook, Twitter en Instagram is het gemaakt om met elkaar in dialoog te gaan. De kans dat je een Facebookpagina maakt en je aantal volgers zomaar ziet stijgen zonder er iets voor te doen, is nihil. Wanneer je echter – in naam van die Facebookpagina – gaat reageren op andere berichten in jouw vakgebied, dan zien mensen je naam verschijnen en zijn ze sneller geneigd om even door te klikken. YouTube is niet anders. Als jij video’s maakt over huishoudtips, kijk dan ook naar andere video’s van YouTubers die iets gelijkaardigs doen en reageer op de video met een complimentje, een eigen tip, een vraag, etc. Let wel, het is niet de bedoeling om hier te spammen. De bedoeling is om een nuttige reactie te geven en zo indirect je bereik te vergroten. Links spammen naar eigen video’s en vragen aan andere om je te volgen, heeft enkel een averechts effect.

Zet de juiste woorden in je titel en bovenaan in je beschrijving.

Tip 4 / gebruik andere sociale media

Alle begin is moeilijk, ook op YouTube. Wanneer je net begint op YouTube, zal je amper views krijgen. 5 views per video is een eerlijke verwachting. Wellicht heb je echter ook vrienden, familie en kennissen op Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media. Maak daar gebruik van door jouw video’s ook te delen op al je sociale netwerken. Zo krijgen je video’s meteen een boost en zeker in het begin zal je het vooral moeten hebben van vrienden en familie. Vraag hen ook om je video te liken en een comment achter te laten. YouTube beloont namelijk interactie, dus hoe meer mensen jouw video een like geven en een reactie achterlaten, hoe groter de kans dat het platform jouw video’s aanraadt aan anderen.