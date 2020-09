Een trip plannen vraagt heel wat tijd en vaak is het kostenplaatje van de verschillende vervoersmogelijkheden niet duidelijk, waardoor je voor onverwachte kosten komt te staan. Houd je bijvoorbeeld rekening met de parkeerplaats voor je wagen en het busticket? Skipr doet dat voor jou. Stap 1 / Skipr downloaden Skipr installeren is zeer simpel, […]

Stap 1 / Skipr downloaden

Skipr installeren is zeer simpel, zoek de app op in de Google Play Store of Apple App Store en start ze op. Je wordt gevraagd naar je telefoonnummer en e-mail om een account aan te maken. Dit lijkt vreemd, maar zo ben je zeker dat de tickets die je via de app koopt ook aankomen.

Skipr zorgt voor een duidelijk plan.

Stap 2 / Skipr gebruiken

Verder werkt Skipr zeer eenvoudig: Je geeft je locatie en bestemming in en je krijgt verschillende voorstellen te zien. Kies je voor de wagen, dan krijg je een schatting van de brandstofprijs. Neem je liever de trein? Dan krijg je de prijs voor een ticketje te zien en kan je dit meteen aankopen via de app na het ingeven van je kredietkaartgegevens. Skipr werkt samen met grote namen zoals de NMBS, MIVB, De Lijn. Gedaan dus met aparte apps gebruiken! Ook Uber en deelstepplatformen zijn een optie, maar dit kan (hopelijk voorlopig) enkel met een zakelijk account.