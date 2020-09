Thuis vertrekken in de richting van jouw keuze en zien waar je terecht komt is natuurlijk prima, maar wat als je wat meer structuur wil? Dan kan Komoot helpen!

Stel dat je op aanraden van de andere artikels in deze XTRA een elektrische fiets hebt aangeschaft. Die eerste korte tochtjes in je buurt heb je er ondertussen op zitten en je wil een rit maken die het uiterste van je batterij vraagt. Dat kan via Komoot, en de mogelijkheden zijn eindeloos!

Stap 1 / Komoot installeren

Een groot voordeel van Komoot, is dat je de app zowel op je computer als je mobiele telefoon kan downloaden. Navigeer naar de Google Play Store of Apple App Store en zoek naar Komoot. Tik op installeren en de app verschijnt op je toestel. Op dezelfde manier kan je naar Komoot.nl surfen om de dienst te gebruiken. We raden je aan om een account te maken, want dan kan je al je data synchroniseren tussen beide manieren. Persoonlijk vonden wij dat de beste gebruikservaring verkregen wordt als je je route plant op je computer en tijdens je trip verdergaat met de app.

Komoot is er voor PC en smartphone.

Stap 2 / Komoot collecties

Komoot probeert alles zo eenvoudig mogelijk te houden en dat kunnen we ten zeerste appreciëren. Voor je zelfs maar op de fietskaart terechtkomt, krijg je al suggesties voorgesteld. Dit zijn verzamelingen van plekjes die je al dan niet op één dag kan bezoeken. In ons geval de Putse Moer en het Fort van Brasschaat. Klik je zo’n collectie open, dan krijg je een kaartje te zien, maar misschien nog belangrijker zijn de foto’s van de omgeving. Deze worden geüpload door andere gebruikers en voorzien van nuttige informatie, waardoor je je trip meteen al kan voorstellen. Klik je door op een specifieke locatie, dan krijg je wandelingen in de buurt te zien en meteen ook het weerbericht. Handig!

Een actieve community is een meerwaarde.

Stap 3 / Routeplanner

De routeplanner is het hart van Komoot en hier vind je een overzicht van alle mogelijke locaties. Selecteer eerst en vooral de activiteit die je wil doen, want de locaties zullen verschillen tussen bijvoorbeeld wandelen en fietsen (er is ook een optie speciaal voor e-bikes). Geef ook je conditieniveau in en hoe je wil wandelen. Tik je een locatie aan, dan krijg je net zoals bij de collecties extra info te zien van andere gebruikers. Lijkt de locatie je wat, kies dan tussen Hier starten en Als bestemming instellen. Heb je twee punten dan verschijnt er een route, maar je kan nog steeds meer punten selecteren door op Aan route toevoegen te klikken. Naarmate je trip vorm krijgt, zal je ook extra details zien verschijnen, zoals de duur, afstand en de sterkte van hellingen. Een trip op papier uitprinten lijkt niet mogelijk, maar je kan elke tour wel opslaan en dan raadplegen op je smartphone om ze vervolgens te starten via de ingebouwde gps.

De routeplanner is simpel maar effectief.

Stap 4 / Komoot Premium

Natuurlijk wil elke app ook nog iets verdienen en dat is bij Komoot niet anders. Er zijn twee opties: Je kaarten voor specifieke regio’s aankopen, waardoor je toegang krijgt tot spraaknavigatie, offline kaarten en kaart-updates. Deze kosten je enkele euro’s of eenmalig 29,99 euro voor het wereldwijde pakket. Toen wij onze eerste trip maakten, kregen we de regio Antwerpen gratis via de app. Premium kost je dan weer 4,99 euro per maand (59,99 per jaar) en daarin zitten de meerdaagse planner, persoonlijke collecties, specifieke kaarten per sport, kortingen bij partners zoals The North Face en zelfs verzekeringen bij AXA. Je krijgt natuurlijk ook alle kaarten. Het overwegen waard voor de echte fietsfanaat!