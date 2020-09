Wie op zijn iPhone Safari altijd gebruikt om te browsen zal de volgende schets herkennen: na een week tijd heb je tientallen tabbladen openstaan die je niet meer nodig hebt.

Wij brengen orde in die chaos. Want gelukkig moet je in Safari niet handmatig ieder tabblad gaan sluiten. Daar is een snellere en efficiënte manier voor. Maar hoe geraak ik nu razendsnel van die onnodige openstaande tabbladen vanaf? Dat lees je in deze workshop.

Er zijn twee manieren om tabbladen te beheren in Safari.

Stap 1 / Safari

Wanneer je Safari opent zal je vrijwel meteen op je laatst geopende tabblad terechtkomen. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, maar als je dieper gaat kijken kan het wel eens opvallen hoeveel tientallen tabbladen je eigenlijk wel hebt openstaan. Onnodig. Tik daarvoor rechtsonder op de twee kleine vierkantjes. Je krijgt nu een overzichtelijk lijstje te zien van alle tabs die je ooit hebt opengedaan zonder te sluiten.



Breng orde in de chaos.

Stap 2 / Opkuisen

Maar hoe geraak je daar nu vanaf? Wel er zijn twee manieren. De eerste manier is door vanuit het tabblad-overzicht rechtsonder lang op Gereed te duwen, je krijgt dan de optie om alle tabbladen in één keer te sluiten. Dat werkt ook als je op een pagina zet en rechtsonderaan lang op de twee vierkantjes tikt. Ook dan krijg je dezelfde melding te zien waarmee je in één tik alle tabbladen kan sluiten. Maar wat als er nu bepaalde pagina’s zijn die je toch wil behouden? Dat is de tweede werkwijze, je gaat via de vierkantjes rechtsonder weer naar het overzicht. Als je dan van boven naar beneden gaat krijg je bovenaan een zoekbalk te zien. Vul daar een sleutelwoord in en sluit indien nodig.