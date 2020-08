Spreken mensen je naam steeds verkeerd uit? Dankzij LinkedIn is dat vanaf nu verleden tijd!

Iedereen heeft er wel al mee te maken gekregen: je moet iemand aanspreken, maar je hebt geen idee hoe je zijn/haar naam uitspreekt. Om te vermijden dat je voor de rest van je leven wordt aangesproken als “Protput” heeft LinkedIn een nieuwe functionaliteit toegevoegd waarmee iedereen de uitspraak van zijn of haar naam kan demonstreren.

Zo kan je simpelweg naar iemand’s LinkedIn profiel gaan en daar de spraakopname beluisteren. Hoe meer mensen een spraakopname maken van hun naam, hoe mooier de wereld dus wordt. In deze workshop leer je hoe je dat doet!

Download LinkedIn voor iOS of Android.

Stap 1 / LinkedIn-app

Het beluisteren van een spraakopname kan op alle platformen (ook gewoon via de LinkedIn-website op desktop), maar het maken van een spraakopname kan enkel via de mobiele applicatie. Installeer deze dus op je telefoon en meld je aan. Tik vervolgens linksbovenaan op je profielfoto en kies voor ‘Profiel weergeven’. Je krijgt nu je profiel te zien. Tik nu op het potlood-icoontje rechts van je naam om zo het scherm Introductie te openen.

Navigeer naar het introductiescherm.

Stap 2 / een spraakopname maken

Onder je naam, zie je nu een nieuwe knop Uitspraak naam toevoegen. Druk hierop en geef vervolgens de LinkedIn-app toegang tot de microfoon van je smartphone. Wanneer je dit hebt gedaan, zou er een grote microfoonknop moeten verschijnen.

Is dit niet zo, druk dan nogmaals op Uitspraak naam toevoegen. Houd de knop ingedrukt en spreek je voor- en achternaam in. Achteraf kan je de opname beluisteren en eventueel opnieuw doen wanneer je er niet tevreden mee bent. Onderaan kan je ook kiezen wie allemaal deze opname mag beluisteren. Je kan kiezen om je spraakopname te laten horen aan alle LinkedIn-leden, of enkel leden die een directe connectie zijn. Ben je tevreden met de opname en de instelling, sla de opname dan op.

Hopelijk is je naam niet langer dan 10 seconden.

Stap 3 / spraakopnames beluisteren

Helaas heeft nog niet iedereen een spraakopname bij zijn LinkedIn-profiel (en het is ook niet verplicht, dus er zal ongetwijfeld een grote groep blijven die het nooit zal doen), maar als iemand toch een opname heeft gemaakt, is deze heel eenvoudig te beluisteren. Navigeer naar het LinkedIn-profiel van iemand (via de applicatie of de website) en naast zijn of haar naam zal je een luidspreker-icoontje te zien krijgen. Druk je hierop, dan begint de spraakopname herhalend af te spelen. Druk nogmaals op het icoontje om de opname te stoppen.