Wil je niets missen van de film? Met de app RunPee kan je die onvermijdelijke plaspauzes perfect inplannen.

Een film kijken is altijd aangenamer met een lekker drankje bij de hand. Maar dat drinken moet vroeg of laat wel eens zijn weg naar buiten vinden. En de natuur lijkt ons net altijd te roepen op de spannendste momenten van een film. Zeker wanneer je niet in staat bent de film te pauzeren, denk maar aan de cinema, dan kan dat zeer vervelend zijn. Een app waarmee we onze fysieke behoefte kunnen controleren, dat bestaat jammerlijk genoeg nog niet. Wat je wel kan doen, is je plaspauzes beter plannen met de app RunPee.

Stap 1 / Download RunPee

De app RunPee kan je gratis downloaden via zowel de App Store als Google Play. De app is een amateurproject van een groep filmliefhebbers. Open je de app, dan moet je even scrollen door een lange introductie. Alle functionaliteiten van de app zijn gratis. Financiële steun kan je verlenen door ‘Peecoins’ aan te kopen, maar daar zal in deze workshop geen aandacht aan worden besteed.

Maak kennis met de creatieve breinen achter RunPee.

Stap 2 / Kies een film

Het startmenu van de app toont een overzicht van alle films die onlangs in de cinemazalen uitkwamen. Via een zoekfunctie kan je oudere films snel terugvinden. Het concept is heel simpel: druk op een film en de app vertelt je wanneer je best naar het toilet kan gaan als de nood hoog is, zonder belangrijke momenten te missen. Doen we dat bijvoorbeeld voor de film Rise of Skywalker, dan raad de app ons 6 momenten aan. Het leuke is dat daarbij de exacte quote staat wanneer je moet gaan, en zelfs hoe lang je pauze kan duren. De app doet zelfs een aanbeveling welke pauze je het best kan nemen, en je kan daarvoor zelfs een ‘alarm’ instellen.

Wanneer kan ik het best naar het toilet gaan?

Stap 3 / Ontdek andere functies

RunPee heeft nog enkele andere functionaliteiten naast suggesties voor plaspauzes. Een functie die ik zelf nog wel leuk vind, is een verwittiging voor post-credit scènes. Nu meer en meer films nog clips laten zien na de credits, is het bij het einde van een film soms moeilijk om te weten of je moet blijven zitten. Om te vermijden dat je voor niets minutenlang naar de credits zit te staren, kan je op RunPee al lezen of er nog een scene komt.

Moet ik blijven zitten na de film?

Download RunPee voor Android en iOS!