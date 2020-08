Heb je een muur waarmee je creatief aan de slag wil gaan? Probeer dan zeker eens Rasterbator. Je favoriete foto kan je nieuwe behang worden.

Rasterbator zorgt ervoor dat je afbeeldingen of foto’s eenvoudig kan omvormen tot een muurschildering. Een poster van meerdere vierkante meter groot is immers een kostelijke zaak om te laten printen en niet iedereen heeft de vaardigheden om zelf te beginnen schilderen. Met Rasterbator heb je enkel een printer en meerdere A4-bladzijden nodig.

Stap 1: Rasterbator gebruiken

Surf naar Rasterbator.net om aan de slag te gaan met de tool. Klik op Create your poster en upload een afbeelding naar keuze via je computer of een url. Kies vervolgens het type papier dat je wil gebruiken en kies een formaat. Selecteer daarna het gewenste effect. Rasterbation zorgt ervoor dat je foto vergroot wordt door gekleurde rondjes, maar je kan het effect ook achterwege laten en gewoon je afbeelding vergroten. Hier zie je ook de verwachte afmetingen van het eindwerk. Selecteer in de volgende stappen je favoriete kleurenpatroon en de opbouw van de individuele pixels, zoals rond, vierkant of driehoekig.

Rasterbator is ideaal voor studentenkoten.

Stap 2: Downloaden

Download ten slotte het eindresultaat in PDF-formaat en sla het op op je computer. Je kan het nu zelf printen op A4-papier. Voor het beste resultaat raden we je iets zwaarder papier aan, zo zullen de randen minder snel beginnen krullen nadat het geheel een tijdje aan je muur hangt.