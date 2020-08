Laat jij je ook steeds afleiden door je smartphone? Dan help Forest je om toch de focus te behouden en dat op een leuke manier.

Laten we eerlijk zijn, we laten ons allemaal geregeld afleiden door onze telefoon. Nu kan je hem natuurlijk gewoon even op stil zetten en hem in de lade van je bureau stoppen, maar dat werkt ook niet altijd even goed. Een alternatief is Forest, dat je virtuele bomen laat planten die groeien terwijl jij gefocust aan het werk bent.

Stap 1: De app gebruiken

Forest is te downloaden in de Google Play Store en Apple App Store. De manier van werken is heel eenvoudig: start de app en kies hoe lang jij je wil focussen. Vervolgens klik je op Plant en ga je aan het werk. Verlaat je de app tijdens die periode, dan zal je boom kapotgaan en dat willen we natuurlijk niet. Forest laat je weten wanneer het tijd is voor een pauze. De app is verder ook voorzien van optionele achtergrondmuziek die je zelf kan kiezen, zoals geluiden uit een bos of een coffeeshop.

Wat voor bomen ga jij groeien?

Stap 2: Forest Extra’s

De app spreekt dus vrij hard voor zich, maar geeft je vooral ook opties. Zo kan je kiezen wat voor boom of plant je wil groeien. In het overzicht zie je je bos visueel groeien op een stukje grond dat steeds groter wordt. Er zijn bovendien ook achievements beschikbaar die je uitdagen om bepaalde dingen te doen, zoals extra lang focussen. Dit is helaas wel onderdeel van de premium versie, maar deze breekt met 1,99 euro niet meteen de bank.