Ping! Je was net gefocust aan het werken en plots krijg je een compleet nutteloze notificatie die je volledig afleidt. Wat als je notificaties enkel verschenen op bepaalde tijdstippen? Het kan met Post Box van Google.

E-mails, sms’en, een herinnering dat je morgen het papier moet buiten zetten en niet mag vergeten om vandaag nog je favoriete spelletjes te spelen… Allemaal zijn het zaken die onze aandacht vragen via notificaties. Super vervelend, want die seconde dat je er met bezig bent, zorgt makkelijk voor een minuut aan verloren focus. Als je je notificaties dan nog eens op computer én smartphone krijgt, dan krijg je helemaal niets meer gedaan.

Stap 1 / Post box downloaden

Gelukkig heeft Google met dit probleem in gedachten Post Box ontworpen. Het concept is eenvoudig: Net zoals je één keer per dag de postbode aan je deur hebt, krijg je met Post Box één keer per dag je notificaties (of meer, als je dat wil). Het tijdstip kan je zelf kiezen. De app is te vinden in de Google Play Store en eenvoudig te downloaden.

Post Box is je digitale postbode

Stap 2 / Post Box instellen

Post Box instellen is op zich vrij eenvoudig. De app vraagt je bij het opstarten om te kiezen hoe vaak je notificaties wil ontvangen en op welke momenten in de dag. Wij kozen voor een moment in de ochtend, middag en avond. Tijdens het installatieproces zal Post Box je vragen om toegang tot je notificaties. Geef deze gerust, anders werkt de app niet. De app zorgt trouwens ook voor een mooi visueel overzicht van notificaties per app.