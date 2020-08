Net zoals Deserted Island je appgebruik wil beperken, wil ook Morph dat doen. De app deelt je apps in op basis van activiteiten, zo heb je op elk moment enkel toegang tot het hoognodige.

Je krijgt een werk gerelateerde e-mail binnen en nog voor je de app kan openen zie je daar het icoontje van Instagram staan en ga je toch maar eens snel kijken of je niets gemist hebt. 20 minuten later heb je nog steeds de e-mail niet gelezen. Met Morph zal dit niet meer voorvallen. Je kan de app immers zo instellen dat je tijdens de werkuren enkel essentiële apps te zien krijgt. De mogelijkheden zijn echter eindeloos, want je kan ook een profiel maken dat je bijvoorbeeld ’s avonds laat minder toegang geeft tot spelletjes of een ander dat je in het weekend uit je werkmail houdt.

Stap 1/ Morph installeren

Ook deze digital wellbeing app is een experiment van Google en voorlopig dus enkel op Android te verkrijgen via de Google Play Store. Net zoals sommige apps in de rest van deze Xtra, moet je Google opnieuw toegang geven tot je launcher zodat Morph je scherm kan aanpassen.

Morph houdt het simpel.

Stap 2 / Morph instellen

Wanneer je de app de eerste keer opstart, wordt er gevraagd om een nieuw profiel aan te maken. Wij kozen voor “Werk” als eerste poging. Onderaan het scherm kies je de apps die je wil gebruiken en selecteer je de dagen en uren waarop je het profiel actief wil hebben. Indien gewenst kan je ook nog extra profielen toevoegen. Veel meer hoef je niet te doen, er rest er enkel nog het genieten van je productiviteit.