Het klinkt ongetwijfeld herkenbaar: je telefoon vastnemen en toch maar even unlocken terwijl je eigenlijk weet dat er niets nieuws te zien zal zijn. Het is een slechte gewoonte. Je ervan bewust zijn is de eerste stap.

We kijken te vaak zonder reden naar onze smartphone. Google experimenteert daarom graag met nieuwe apps die ons kunnen helpen om ons telefoongebruik te beperken. Unlock Clock en Activity Bubbles zorgen voor een permanente, visuele herinnering aan je gebruik.

App 1 / Unlock Clock

Unlock Clock heeft een zeer gepaste naam gekregen, want dat is exact wat de app doet. Download ze via de Google Play Store en ga vervolgens naar de instellingen van je smartphone. Scrol naar het menu “Aanpassing” en kies daar voor achtergronden. Hier kan je de Unlock Clock achtergrond selecteren en instellen. Je achtergrond wordt vervolgens vervangen door een teller. Telkens als je je telefoon ontgrendelt, zal deze met één omhoog gaan. Zit je na een uur al aan 10 keer? Dan laat je best je telefoon even aan de kant liggen.

Dit is geen stappenteller: minder is beter.

App 2 / Activity Bubbles

Activity Bubbles heeft hetzelfde idee als Unlock Clock, maar geeft je algemene telefoongebruik weer in bolletjes. Telkens je je telefoon ontgrendelt, valt er een bolletje naar beneden dat in grote verschilt naarmate de duur van je laatste sessie. Beantwoord je een SMS, dan zal het een klein bolletje zijn. Een uur op Instagram? Verwacht je dan eerder aan het formaat van een tennisbal.