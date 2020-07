Spotify doet veel goed en is daarom de keuze bij uitstek voor een grote groep, maar de geluidskwaliteit is niet de beste. Voor de puristen onder ons zijn er alternatieven zoals Qobuz.

Heb je geïnvesteerd in een high-end hifi-installatie of gebruik je een kwalitatieve hoofdtelefoon, dan wil je uiteraard graag het meeste uit je apparatuur kunnen halen. Dat kan enkel wanneer je muziek streamt in de hoogste kwaliteit, en Spotify biedt dat simpelweg niet. Wanneer je betaalt voor Spotify krijg je toegang tot een betere audiokwaliteit, maar het kan nog altijd beter. Qobuz biedt namelijk muziek aan in CD-kwaliteit of studiokwaliteit (Hi-Res audio).

Stap 1 / Een account aanmaken

Qobuz heeft een web player, maar wij kiezen voor de smartphone-applicatie. Ga dus even naar de Google Play Store of Apple App Store en download de applicatie. Kies voor Sign up en verzin nu een alias. Op het volgende scherm vul je ook je e-mailadres en een wachtwoord in. Vroeg of laat zal je worden gevraagd of je een betalend lidmaatschap wil nemen. In tegenstelling tot Spotify, beschikt Qobuz niet over een gratis versie. Gelukkig kan je wel aan de slag met een gratis proefperiode van een maand. Daarna zal je moeten betalen, en Qobuz is zeker niet goedkoop. Het goedkoopste abonnement kost je 9,99 euro per maand en geeft je enkel toegang tot MP3-kwaliteit van 320 kbps. Dan neem je beter Spotify Premium. De duurdere versie van 19,99 euro per maand geeft je toegang tot CD-kwaliteit (FLAC 16-bit / 44.1 KHz). Wil je écht de beste kwaliteit, dan dien je te kiezen voor de Studio-versie. Deze kost 24,99 euro per maand en laat je muziek streamen in FLAC 24-bit tot 192 KHz. Een grote hap uit je budget, maar aan de andere kant is het ook zonde om niet het meeste te halen uit je kwalitatieve speakers!

Het aanmaken van een account is alvast heel laagdrempelig!

Stap 2 / Je account configureren

Staat je account net zoals bij ons in het Frans, dan hoef je je daar voorlopig geen zorgen in te maken. Druk onderaan op de tweede knop My Qobuz, druk vervolgens op het tandwiel-icoontje rechtsboven en vervolgens op Interface. Bovenaan kan je nu de taal wijzigen naar Engels. Heb je dat in het begin nog niet gedaan, dan gaan we nu eerst de gratis maand Qobuz activeren. Tik hiervoor bij de instellingen op Streaming. Onderaan verschijnt er nu een boodschap, tik vervolgens op See the offers. Je krijgt nu een overzicht met de beschikbare lidmaatschappen. Wij kiezen voor het duurste abonnement omdat we nu eenmaal een maand willen genieten van de beste geluidskwaliteit! Je zal een betaalmethode moeten koppelen aan Qobuz, maar straks kan je meteen het abonnement stopzetten zodat deze niet automatisch verlengd wordt.

Vergeet niet het abonnement op tijd weer op te zeggen.

Stap 3 / Streamingkwaliteit instellen

Nu we een maandabonnement hebben op Qobuz streaming, willen we er uiteraard optimaal gebruik van maken. Dit doe je door ervoor te zorgen dat je muziek streamt in de beste kwaliteit. Tik op My Qobuz, vervolgens het instellingen-icoontje rechtsboven en kies opnieuw voor Streaming. Bovenaan kan je kiezen in welke audiokwaliteit je wil streamen op een mobiel netwerk (bijvoorbeeld tijdens het pendelen). We raden af om hier te kiezen voor de hoogste kwaliteit, want dit slurpt mobiele data. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter het audiobestand namelijk is en hoe meer mobiele data je nodig hebt. Hier kiezen wij voor CD-kwaliteit. Scrol je naar beneden, dan kan je echter kiezen in welke kwaliteit je wil streamen via je wifi-netwerk. Kies hier gerust voor de hoogste kwaliteit. Wellicht krijg je een melding dat Hi-Res audio heel wat bandbreedte verbruikt en dat dit bovendien niet compatibel is met alle apparatuur. Moest je op problemen stoten, dan kan je via dit venster dus de kwaliteit wat terugschroeven indien nodig. Via Imports/Downloads op het instellingenvenster kan je soortgelijke instellingen configureren, maar dit geldt enkel voor muziek die je downloadt op je apparaat voor offline gebruik. Ook hier raden we aan om voor wifi de kwaliteit terug zo hoog mogelijk te zetten.

Je hebt niet veel aan Qobuz wanneer de kwaliteit laag staat.

Stap 4 / Muziek streamen

Het streamen van muziek verloopt vrij analoog aan de werkwijze van spotify. Via Discover vind je nieuwe toevoegingen of aanraders, via Search kan je op zoek naar albums, artiesten of nummers. Tik je een nummer aan, dan begint het meteen te spelen en centraal zie je in welke kwaliteit de muziek wordt afgespeeld. Niet elk album ondersteunt namelijk de hoogste kwaliteit. Daarna is het nog een kwestie van spelen met je opstelling zodat je de hoogste kwaliteit kan ontgrendelen. Muziek luisteren via bluetooth is bijvoorbeeld een no-go aangezien dit de audio comprimeert. AptX HD Bluetooth is al een stuk beter, maar is nog steeds niet losless. Wil je muziek luisteren in de beste kwaliteit, dan zal je moeten investeren in een DAC (digital-to-analog converter). Wat als je je abonnement wil stopzetten voordat het verlengd wordt? Ga hiervoor naar qobuz.com en kies voor My Account. Na het inloggen kan je eenvoudig je abonnement stopzetten. Zo weet je zeker dat je abonnement niet automatisch wordt vernieuwd na de gratis proefperiode.