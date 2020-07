Door de grote hoeveelheid aan verschillende apps kunnen je foto’s verspreid staan. Met deze workshop zet je ze weer allemaal bij elkaar, zoals het hoort.

Vorig jaar lanceerde Facebook een handige tool die het mogelijk maakte om al je gebruikersdata eenvoudiger te beheren. Je kon een kopie downloaden van alle data die het platform van je heeft of foto’s en video’s overzetten naar andere diensten. Er werd toen beloofd dat er een soort algemeen platform kwam waarbij grote techgiganten gekoppeld waren en je als gebruiker gemakkelijk data (foto’s, video’s, gesprekken…) kon overzetten van de ene naar de andere dienst. Momenteel zit daar op Facebook alleen nog maar Google Foto’s tussen. Hoe ga je nu aan de slag?

Stap 1 / instellingen

Surf naar je Facebookaccount op desktop. Klik rechts bovenaan op het pijltje waarmee je alle extra’s te zien krijgt. Er klapt nu een menu open, daar kan je kiezen voor instellingen & privacy. Ook in het volgende menu kies je voor instellingen. Je komt nu op de algemene accountinstellingen van je Facebookaccount terecht. Kies in het menu links voor je Facebook-gegevens en klik op een kopie van je foto’s of video’s overzetten.

Volg het stappenplan om tot bij de juiste instellingen te geraken.

Stap 2 / bestemming

Klik in dit menu op de blauwe knop bestemming kiezen en kies meteen voor Google Foto’s. Je krijgt nu de keuze om foto’s en/of video’s over te zetten. Ik raad je aan om voor de twee te kiezen, dan kan je nadien nog verwijderen indien nodig. Je komt nu automatisch in de flow van Google terecht. Volg hier alle stappen en je foto’s/video’s zullen overgezet worden. Veel succes!