Een gezellig avondje met vrienden of het gezin wordt gevoelig minder leuk als één of meerdere personen op hun smartphone zit. Met We Flip leg je je telefoon weg en gaat alle aandacht naar elkaar.

Tijdens de coronacrisis zijn we steeds meer digitaal met elkaar verbonden, maar het blijft belangrijk om op tijd en stond even te ontkoppelen van ons online leven. Zo kan je bijvoorbeeld een spelletjesavond houden binnen je gezin, maar hoe zorg je ervoor dat ook de jongste dochter haar smartphone aan de kant laat liggen? We Flip kan je helpen en wijst met de vinger naar wie toch zijn telefoon gebruikt.

Stap 1 / We Flip installeren

We Flip is te installeren via de Google Play Store. Helaas is de app niet beschikbaar voor iOS-apparaten. Zij met een iPhone schakelen hun telefoon best helemaal uit. Download de app, geef je naam in en geef We Flip de nodige toegang tot draadloze verbindingen zoals Bluetooth. Deze zorgen ervoor dat al jullie smartphones met elkaar kunnen communiceren.

We Flip is beschikbaar in de Google Play Store, maar niet in de Apple App Store.

Stap 2 / We Flip starten

Als de installatie bij iedereen voltooid is, zien jullie allemaal een zwarte schakelaar op het scherm van je smartphone. Links zie je iedereen die met elkaar verbonden is. Haal samen de schakelaar over wanneer je klaar bent. Op dit punt kan je je smartphone vergrendelen en wegleggen. De eerste persoon die zijn telefoon opnieuw vergrendelt, zal door de app met de vinger gewezen worden. Probeer het elke dag beter doen, zo blijft het een leuke uitdaging!

Je kan ook de wifi uitschakelen natuurlijk.

Download We Flip voor Android!