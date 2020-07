Vraagt iemand je om een telefoonnummer? Via WhatsApp kan je via enkele tikken rechtstreeks contacten met iemand delen.

Wanneer iemand je vraagt om het telefoonnummer of de contactgegevens van iemand die in je contactenlijst staat, dan kan je die gewoon rechtstreeks delen via WhatsApp. De werkwijze is een beetje anders voor iPhones en Android-smartphones, maar voor beide platformen kan het snel en eenvoudig. Deze workshop is uitgevoerd met een Android-smartphone.

Stap 1: De paperclip

De eerste stap is uiteraard WhatsApp openen. Een contact versturen is eigenlijk niet veel anders als een bericht versturen, dus ga daarna naar de chat met de persoon naar wie je een contact wil doorsturen. Om een contact te verzenden, moet je op de paperclip onderaan het scherm duwen, naast ‘Typ een bericht’. Contactgegevens worden in feite door WhatsApp als een bijlage beschouwd. Via de paperclip kan je onder andere een bestand, afbeelding, locatie of contact delen. Het spreekt voor zich dat je hier voor ‘Contact’ kiest.

Via de paperclip kan je allerlei bijlagen toevoegen aan een bericht, van bestanden tot contacten.

Stap 2: Selecteer de contactpersonen

Deze actie zal je doorverwijzen naar je contactenlijst. Je selecteert nu de contactpersoon (je kan er ook meerdere selecteren) wiens gegevens je gaat doorsturen. Om ze te verzenden, druk je in het volgende venster op het pijltje rechts onderaan. Je zal dan de naam en het telefoonnummer in de chat zien verschijnen. De ontvanger kan nu de contactpersoon opslaan of er rechtstreeks een bericht naar sturen.