Luister je graag overal muziek, maar is je gratis proefperiode van Spotify verlopen? Geef dan Deezer een kans en je kan weer verder.

Lang niet iedereen wil 9,99 euro per maand betalen om naar muziek te mogen luisteren. Gelukkig zijn er van alle muziekstreamingdiensten gratis versies beschikbaar en meestal kan je zelfs de de premium variant gratis uitproberen. Die proefperiode varieert meestal tussen de één en drie maanden. Spotify kennen we allemaal, maar wat met Deezer? De streamingdienst heeft een kleiner aanbod en minder abonnees, maar dat wil niet zeggen dat je daar niet je ding vindt op het vlak van muziek. 56 miljoen nummers is nog steeds heel wat.

Stap 1: Een account aanmaken

Surf naar Deezer.com en klik op sign-up. Je kan ervoor kiezen om in te loggen met je Facebook- of Google-account, maar met je e-mail registreren gaat ook perfect. Geef je gegevens in en bevestig dat je geen robot bent. Klik op sign-up en je komt bij stap 2 terecht.

Een account aanmaken is gratis.

Stap 2: Deezer leert je kennen

Deezer wil je natuurlijk de juiste muziek voorstellen en vraagt je na je registratie om hen daarbij te helpen door verschillende artiesten te kiezen die je leuk vindt. Gebruik de zoekbalk hiervoor. De eerste artiest is de belangrijkste, want op basis daarvan zullen er suggesties gemaakt worden voor volgende artiesten. Hoe meer artiesten je kiest, hoe meer bekende namen je zal zien voorbijkomen. Klik op finish als je klaar bent.

Wees eerlijk over je muzieksmaak!

Stap 3: Leer deezer kennen

Je komt nu op de hoofdpagina van Deezer. Hier krijg je meteen een hoop suggesties die hopelijk bij je muzieksmaak passen. Scrol je naar beneden, dan kom je ook nieuwe releases tegen, playlists die bij een bepaald humeur passen en natuurlijk toplijsten per genre of land. Merk op dat je favorieten kan toevoegen door op het hartje te klikken. Deze kan je dan links in de zijbalk terugvinden. Rechtsboven kan je verdere instellingen vinden. Gebruik ze om je taal aan te passen naar het Nederlands of om artiesten uit te sluiten van alle resultaten. Je kan er ook de donkere modus activeren. We raden je zeker ook nog aan om de desktopapplicatie te proberen en de mobiele app te downloaden en via een van de vele pop-ups de 3 maanden gratis Deezer te activeren. Zo heb je geen last van advertenties en kan je onbeperkt nummers overslaan. Je kan je abonnement meteen opzeggen na de activatie zodat je nadien zeker niets betaalt wanneer de periode voorbij is.

Deezer heeft best veel instellingen.

Stap 4: Een afspeellijst maken

Ten slotte raden we je aan om zeker enkele afspeellijsten te maken, zo ben je honderd procent zeker dat er enkel de beste nummers in staan. Klik daarvoor in de zijbalk op ‘Afspeellijsten’ en klik vervolgens op ‘Afspeellijst aanmaken’. Geef de lijst een naam en kies of je deze publiek of privé wil maken. Klik op ‘Aanmaken’. Vanaf nu kan je naast elk nummer op het plus-teken klikken om een liedje aan je afspeellijst toe te voegen. Veel luisterplezier!