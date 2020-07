NoSleep is de app voor harde werkers. Je Mac zal nooit in slaap vallen en jij blijft productief. Twee vliegen in één klap.

Wie zijn MacBook vaak gebruikt als vaste waarde naast een leuke monitor maar geen nood heeft aan het kleine scherm van de laptop kent dit probleem waarschijnlijk: vanaf je de MacBook sluit zal hij in slaapstand gaan. En daar is geen omweg voor. Althans niet in macOS. Daar waar je bij Windows het gedrag bij het sluiten van het deksel kan bepalen, is dat een serieus gemis bij macOS. Maar daar hebben we een externe oplossing op gevonden; de NoSleep app voor macOS.

Stap 1 / NoSleep

Surf naar www.macupdate.com en vul in de zoekbalk NoSleep in. Het eerste resultaat zou meteen het juiste moeten zijn. Download de app en installeer ze op je Mac. Opgelet! Je hebt hier minimaal macOS 10.12 voor nodig. Nadat je de app hebt geïnstalleerd zal NoSleep automatisch in je werkbalk bovenaan verschijnen. Je kan de tool herkennen aan de 💤.

Stap 2 / Zzz

De app werkt heel simpel. Als de ZZ donker gevuld zijn is de tool actief, dat doe je door er simpelweg éénmaal op te klikken. Uitzetten doe je door er terug op te klikken. Klik met je rechtermuisknop op het icoon om meer mogelijkheden te zien. Kies voor preferences en duid never sleep on AC Adapter aan. Wie dat wil kan die keuze ook maken op batterij maar dat raden we af. Kies onderaan ook voor Start NoSleep on system startup zodat de app altijd meteen mee opstart en je er niet steeds aan hoeft te denken.