Weg met die chaotische menubalk op je Mac. In deze workshop leer je die overvolle rechterbovenhoek weer helemaal proper en overzichtelijk maken.

De menubalk in macOS is de ideale plek om snel applicaties, functies en systeeminstellingen op te roepen. Helaas betekent dat ook dat je nogal snel aan een goed gevulde menubalk zit waardoor er chaos kan ontstaan. Zo bereik je net het omgekeerde van waar de menubar net voor dient. Als de rechterbovenhoek van je Mac dus bomvol staat is het tijd om aan de slag te gaan met deze workshop. Ik geef je een aantal tips mee waarmee je de menubalk kan opkuisen en iconen op meer handige locaties kan zetten.

Stap 1 / Je menubalk

Wat staat daar nu allemaal in de menubalk van je Mac? Wel, Apple maakt een onderscheid tussen appmenu’s en statusmenu’s. Zoals je in de bijhorende afbeelding kan zien zijn de appmenu’s alle opties die je zien krijgt afhankelijk van de applicatie die je hebt openstaan. De naam van de app die je gebruikt, wordt vet weergegeven. Rechts daarvan staan andere menu’s, die vaak standaardnamen hebben, zoals ‘Archief’, ‘Wijzig’, ‘Opmaak’ of ‘Venster’. Elke app heeft een Help-menu waarmee je snel informatie over het gebruik van de app kunt weergeven.

Ze zijn dus appafhankelijk. De statusmenu’s daarentegen zijn altijd zichtbaar, ongeacht welke applicatie je hebt openstaan. Het zijn snelknoppen naar systeemfuncties zoals WiFi of Bluetooth of naar apps als OneDrive of je back-upsoftware.

Wat zijn al die icoontjes nu precies.

Stap 2 / Iconen herschikken

In deze stap gaan we de icoontjes in je menubalk herschikken. Om dat te doen duw je de commandtoets (⌘) in en selecteer je met de muis een icoon dat je wil verslepen. Versleep het icoon en laat de commandtoets en de muis los. Voila, zo vlot gaat dat.

Herschik ze naar eigen zin.

Stap 3 / Iconen verwijderen

Uiteraard is een te volle menubalk ook niet goed. Het principe van de icoontjes is dat je ze als een soort snelknop gebruikt. Door heel je menubalk vol te proppen creër je het omgekeerde effect. Om een icoontje te verwijderen gebruik je hetzelfde stappenplan als in stap 2. Duw de commandotoets (⌘) in en sleep het icoon naar de dekstopachtergrond. Het icoon zal automatisch verdwijnen uit je menubalk.

Verwijder indien nodig.

Stap 4 / Iconen toevoegen

Bij heel wat programma’s kan je er individueel voor kiezen om een icoon in je menubalk te tonen. Maar je kan er ook voor kiezen om de statusmenu’s aan of uit te zetten. Bijvoorbeeld bij de systeemvoorkeuren van beeldschermen kan je onderaan kiezen of je het icoontje in de menubalk wel/niet wil.

Hopelijk heb je na deze workshop je menubalk weer lichter en overzichtelijk gemaakt. Ben je nog op zoek naar een betere app om je menubalk te beheren? Probeer dan eens de Bartender 3 app voor macOS. Een echte aanrader.