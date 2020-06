Krijg je regelmatig de melding dat je opslagruimte bijna op is? Dan is het tijd voor een schoonmaakbeurt!

Tegenwoordig krijgen smartphones steeds meer opslagruimte, maar wanneer je een oudere telefoon hebt is de melding ‘opslagruimte bijna vol’ wellicht niets nieuws voor jou. Met deze stappen maak je wat opslagruimte op je iPhone vrij zodat je terug vlot kan werken.

Stap 1 / Opslagruimte checken

Alvorens je gaat schoonmaken, is het handig om eerst even te kijken waar er nu precies zoveel opslagruimte aan verloren gaat. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Bovenaan krijg je nu te zien hoeveel opslagruimte je precies gebruikt hebt, gegroepeerd op categorie. Daaronder krijg je een lijst van alle applicaties gerangschikt op de hoeveelheid opslag die ze innemen.

Dit overzicht geeft je een goed beeld van de gebruikte opslagruimte.

Stap 2 / Applicaties opkuisen

Het spreekt voor zich dat je onnodige applicaties (apps die je niet gebruikt) zou moeten verwijderen. Wellicht heb je dat ook al gedaan. Maar wees je ook bewust van het feit dat applicaties ook behoorlijk wat opslag kunnen verbruiken door zaken te downloaden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ‘Podcasts’ app. Door al die podcastafleveringen te downloaden, gaat er behoorlijk wat opslagruimte verloren. Ga aan de hand van de gegevens uit stap 1 na hoeveel opslagruimte elke applicatie gebruikt. Gebruikt een bepaalde app opvallend veel opslagruimte, ga dan na hoe dit komt en of je deze gegevens eventueel kan verwijderen.

Een app op zichzelf neemt misschien niet veel ruimte in, maar kijk ook eens naar alle gegevens die gedownload worden door die app.

Stap 3 / Afbeeldingen optimaliseren

Wellicht heb je tijdens het bestaan van je iPhone heel wat foto’s en video’s gemaakt. Door te vermijden dat die allemaal lokaal worden opgeslagen, bespaar je heel wat opslagruimte. Zorg er in eerste instantie voor dat de foto’s automatisch worden opgeslagen in iCloud en dat ‘geoptimaliseerde opslag’ staat ingeschakeld. Dit controleer je via Instellingen > Foto’s. Zorg dat ‘iCloud-foto’s’ is ingeschakeld, samen met ‘Optimaliseer iPhone-opslag’. ‘Upload naar mijn fotostream’ mag je gerust uitschakelen, dit bespaart je ook weer wat opslagruimte.

Stap 4 / iPhone resetten

Het klinkt drastisch, maar je telefoon resetten kan ervoor zorgen dat je weer meer dan genoeg opslagruimte hebt. Hoe ouder je telefoon wordt, hoe meer opslag er namelijk gebruikt wordt door applicaties (cache). Door je telefoon volledig te resetten, worden dit soort gegevens volledig verwijderd. Zorg er wel voor dat je vooraf eerst een back-up maakt (via iTunes of iCloud) zodat je na het resetten wel al je gegevens terug kan zetten.