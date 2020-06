De komst van dunnere laptops brengt ook dunne SSD-schijven mee en daarmee minder opslagruimte. In deze workshop leer je omgaan met de beperkte ruimte op je Mac.

Een volgepropte schijf is niet goed. Ten eerste zit je daardoor te klungelen als je toch bestanden lokaal wil opslaan, en ten tweede zorgen ze ervoor dat je Mac gaat vertragen. En dat willen we onze fantastische laptop toch niet aandoen, toch? In vier stappen leggen we je uit waar en hoe je de opslagruimte op je Mac beter kan beheren en eventueel dingen kan opslagen in cloudoplossingen als Google Drive, iCloud Drive en OneDrive. En dat allemaal gratis en voor niks.

“Verwijder zo veel mogelijk waar het kan.”

Stap 1 / Mijn mac

Allereerst willen we zo snel mogelijk naar het opslagbeheer gaan. Open je Mac en schuif met je muis naar de linkerbovenhoek. Klik op het Appleteken en kies voor Over deze Mac. Er zal nu een nieuw venster openen.

Open je Mac.

Stap 2 / Opslag

In het nieuwe venster kies je voor het tabblad opslag. Nu moet je even wachten vooraleer je Mac zijn geheugen helemaal heeft geïndexeerd. Links zie je onder het kleine icoon van je schijf de maximum opslag die je SSD aankan. In mijn geval is dat 121GB waarvan er nog 49,2GB overschiet. Ik moet dus dringend aan de slag zoals je kan zien. In de meeste gevallen zal je schijf Macintosh HD heten en zie je onderaan een balk waarin je opslag verdeeld wordt. Ga met je muis op de ingekleurde balkjes staan en het geheugen dat dat type inneemt zal tevoorschijnkomen. Zo weet je perfect welk type bestand of document hoeveel plaats inneemt. Ziezo, je hebt nu een eerste beeld gevormd van het opslaggeheugen op je Mac. Indien je plaats vrij wil maken gaan we naar stap 2.

Bekijk je opslag.

Stap 3 / Beheer je Mac

Klik nu op de grijze knop beheer rechts bovenaan. Een nieuw venster gaat open. In het menu links zie je de grootste onderdelen van je Mac: apps, berichten, documenten, iCloud Drive, Mail en prullenmand. Indien je nog een tweede gebruiker op je Mac hebt zal je daar ook het gebruikte opslaggeheugen van kunnen zien, maar daar kan je geen aanpassingen in doen. Het systeem zou ongeveer een dikke 10GB in beslag moeten nemen.

Wat kan er beter?

Stap 4 / Verwijder indien nodig

Nu gaan we je Mac verlichten. We beginnen bij de apps, zijn hier applicaties die té veel plaats innemen en je toch niet gebruikt? Verwijderen die handel. Kijk bij berichten of daar geen onnuttige foto’s of filmpjes bijstaan die veel plaats innemen. Het loont trouwens ook om je Berichten in iCloud te zetten, daardoor nemen ze ook al minder plaats in beslag. Bij iCloud Drive kan je er eventueel voor kiezen om alle bestanden of apps in je bureaublad of documenten in de Cloud te zetten. Die optie kan je ook kiezen bij Google Drive of OneDrive. Zo bespaar je je Mac al een heleboel extra bestanden en kan je overal aan je bureaublad.