De boekhouder is de compagnon van elke zelfstandige. Maar wat als je die kost kon vervangen door een heel handige app waardoor je zelf alles leert doen? Dat kan met Accountable.

Accountable is een applicatie die werd ontwikkeld in België. Hun doel? De digitale compagnon van elke zelfstandige worden. Groot of klein, dat maakt niet uit. Maar het zijn wel de kleinere zelfstandigen die er het meeste kunnen uithalen. Architecten, consultants of freelance ontwikkelaars, door al hun activiteiten te beheren via Accountable weten ze meteen wat ze eraan verdienen en kunnen ze ook rechtstreeks hun belastingaangifte doen via de app. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Dit is Accountable in 4 stappen:

“Accountable is de beste vriend van elke kleine zelfstandige.”

Download Accountable voor iOS en Android.

Stap 1 / Aanmelde

Download Accountable in de App Store of Google Play Store. Het platform werkt ook aan een webversie maar die is nog volop in ontwikkeling. Voor deze workshop nemen we onze smartphone er dus bij. Als je de applicatie voor de eerste keer opent zal Accountable je heel wat vragen stellen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om meteen je zaak op te starten via de app. Het platform zorgt via Xerius voor alle nodige paperassen.

Indien je al zelfstandige bent kan je deze stap overslaan en meteen doorgaan naar het invoeren van alle benodigde informatie. Probeer zo volledig mogelijk te zijn, hoe meer Accountable weet, hoe beter het je kan helpen met BTW-tarieven, belastingaangifte enz. In deze eerste stap is het ook de bedoeling dat je meteen je zakelijke bankrekening koppelt. Zo werkt Accountable nog vlotter met alle facturen, inkomsten en kosten die je met die rekening maakt.

Maak een account of schrijf je meteen in.

Stap 2 / Inkomsten

Elke zelfstandige of freelancer moet factureren. Dat kan soms heel tijdrovend zijn. Met Accountable valt die saaie taak weg. Een factuur is in amper 1 minuut ingevuld en de app zorgt er ook meteen voor dat je facturen aan alle vereisten voldoen. Ben je bijvoorbeeld zelfstandige in bijberoep en vrijgesteld van BTW? Dan geeft de app bij elke nieuwe inkomst aan hoever je van de vrijstelling af bent (in %).

Maak een factuur in minder dan een minuut.

Stap 3 / Kosten

Tegenover inkomsten staan kosten. Van alle kosten die je maakt kan het wel eens zijn dat je een factuur op papier of bonnetje hebt. Geen zin om deze bij te houden? Geen enkel probleem, via het derde tabje kosten kan je meteen een uitgave toevoegen. Tik op het plusteken voor meer opties zoals document scannen, een factuur importeren uit een mail of je kosten handmatig invoeren.





Stap 4 / Bijdragen en belastingen

Betalen, betalen, betalen! Maar niet met deze app. Accountable analyseert je sociale bijdragen en vergelijkt. Kan je beter krijgen? Dan zal de app jou daarvan op de hoogte brengen. Opgelet! Deze functies werken alleen als je je bankrekening wel degelijk gekoppeld hebt. Accountable moet je inkomsten en uitgaven kunnen ‘inzien’. Maar geen zorgen, je data wordt niet gebruikt en blijft anoniem.