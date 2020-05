Er zijn tal van applicaties voor je smartphone waarmee je foto’s in een vingerknip kan bijsnijden en van een filter kan voorzien. Fotor is een van die apps.

Foto’s bewerken op je smartphone is kinderspel. Het moeilijkste deel is waarschijnlijk het uitkiezen van de app die je hiervoor gaat gebruiken, aangezien de keuze quasi eindeloos is. Dat deel hebben we gelukkig al voor jullie gedaan door een van onze eigen favorieten uit te kiezen, namelijk Fotor. Deze handige app kan je vinden op zowel Android- als iOS-toestellen en is bovendien geheel gratis (met enkele extraatjes tegen betaling).

Stap 1 / Zoek het juiste menu

Wanneer je Fotor voor de eerste keer opent, kom je terecht op de startpagina van de app met allerlei foto-inspiratie. Soms verschijnt er hier ook een pop-up om een account aan te maken, maar dit hoeft niet. Je kan dus perfect alle functies in Fotor gebruiken zonder een account aan te maken. Om foto’s te bewerken, tik je in de navigatiebalk onderaan op de twee cirkeltjes in het midden. Hier kan je kiezen om een foto te maken met de app – dit raden we af – een eerder genomen foto te bewerken of een collage te maken. Voor deze workshop nemen we de tweede optie, waarmee je foto’s kan bewerken.

Je kan zowel foto’s nemen, bewerken als collages maken in de Fotor-app.

Stap 2 / Knippen en draaien

Eens je een foto gekozen hebt, wordt de editor meteen opgestart. Je kiest natuurlijk zelf in welke volgorde jij de bewerkingen wil uitvoeren, maar dit is de volgorde die wij meestal hanteren. Onderaan het scherm van de editor staat een verschuifbare navigatie met de verschillende bewerkingen. We beginnen hier bij CROP om de afbeelding bij te snijden en te draaien. Je kan de afbeeldingen bijsnijden door de dikkere witte balkjes te verslepen naar de gewenste plaats. Je kan ook de afbeelding draaien door te vegen over de gradenbalk onderaan.

Wij beginnen altijd met onze foto’s bij te snijden en te draaien.

Stap 3 / Erop of eronder

De volgende opties vallen in de categorie “erop of eronder”, want we gaan nu beginnen aan de kleurencorrecties. Via het toverstafje in de balk onderaan open je het ENHANCE-menu, waar je uit low, medium en high kan kiezen. Fotor probeert dan de belichting van je foto automatisch te optimaliseren. De ene keer lukt dit al beter dan de andere keer. Je kan ook via het menu ADJUST handmatig verschillende elementen aanpassen, waaronder het contrast en de saturatie. Als je een wijziging doorvoert, kan je altijd via de pijltjes rechtsboven in een bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Je kan ook wanneer je maar wil het origineel terug bekijken door de foto ingedrukt te houden in het overzicht.

Je kan foto’s automatisch laten verbeteren, maar dit werkt niet altijd even goed.

Stap 4 / filteren maar!

Je kiest natuurlijk ook zelf of je een filter over je foto wil of niet, maar er zijn heel wat filteropties in Fotor, dus lichten we dit nog even toe als laatste. Voor je in het menu EFFECTS duikt – daar staan de filters – ga je best eerst naar het menu SCENES. Daar vind je een tiental filters. Net zoals bij het ENHANCE-menu is dit een kwestie van erop of eronder. Eens je dat gedaan hebt (of net niet), kan je naar het EFFECTS-menu. Er zijn heel wat standaardeffecten in Fotor, maar je kan ook via de Store extra effecten downloaden. Let wel op, want sommige pakketten zijn betalend. Swipe door de lijst, selecteer een effect en het wordt toegepast. Tik nog eens op het effect om een slider te openen waarmee je de intensiteit kan aanpassen. Als je hiermee klaar bent, tik je op SAVE rechtsboven om je foto op te slaan. Fotor geeft je tot slot opties om je foto meteen door te plaatsen op sociale media, maar dit doe je best handmatig aangezien de kwaliteit dan beter zal zijn.