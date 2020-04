Wie smart home zegt, zegt vaak ook meteen Google Home en Google Assistant. In deze workshop geven we je een korte rondleiding van de Google Home app.

Als we het hebben over smart home, zijn Google Assistant en Google Home twee terugkerende termen. Alle noemenswaardige smart home producten kunnen geïntegreerd worden met de Google Home-app en van daaruit bediend worden via Google Assistant.

Hoewel de meesten onder ons de Google Home-app gebruiken om hun smart home apparaten te bedienen, zijn er ook nog enkele andere functies verborgen in de app. In dit artikel geven we je een korte rondleiding door de Google Home-app aan de hand van enkele tips en tricks.

Stap 1: Installatie

Elke recente Android-smartphone heeft standaard een mapje met daarin verschillende apps van Google, waaronder Gmail en YouTube. Google Home staat hier (normaal) niet bij, daarvoor moet je eerst nog naar de Play Store. Om Google Home te gebruiken, heb je een Google-account nodig. Bij de installatie kan je je huidige ingelogde account gebruiken of een ander account koppelen.

Vervolgens moet je je apparaten instellen, als je die zou hebben. Je kan de apparaten hier indelen in de twee categorieën: Made By Google en Werkt Met Google. De Made By Google-apparaten, zoals de Google Chromecast en Nest-producten, worden automatisch toegevoegd aan Google Home. Om Werkt Met Google-producten te koppelen, moet je altijd eerst het product instellen in de app van de producent en vervolgens die app verbinden met Google Home.

Stap 2: Iedereen doet mee!



Er zijn twee grote productcategorieën: Made By Google en Werkt Met Google.

Voor we het verder hebben over apparaten koppelen en instellen, gaan we eerst ons huishouden aanmaken in de app. Hiermee bedoelen we zowel de personen in je huishouden als je huis zelf. Als je Google Home net hebt geïnstalleerd, verschijnt er bovenaan het overzicht een optie om leden uit te nodigen met hun mailadres. Je neemt hier ook best het mailadres dat gekoppeld is aan de Google-account van de persoon. Vervolgens zal hij/zij een uitnodiging krijgen via mail en in de Google Home-app.

Besef wel dat alle leden van je huishouden dezelfde machtigingen hebben over verschillende apparaten en dat je deze niet kan aanpassen. Er is dus geen admin aanwezig die andere leden bepaalde machtigingen kan geven of onttrekken. Iedereen kan dus alle apparaten naar hartenlust bedienen.

Stap 3: Apparaten koppelen

Made By Google apparaten zijn het makkelijkste, aangezien zij Google Home nodig hebben om te werken. De categorie “Werkt Met Google” is iets omslachtiger.

Om Google Home te kunnen gebruiken, moet je minstens één apparaat koppelen aan de app. Dit hoeft niet per se een Made By Google product te zijn, een Werkt Met Google product werkt ook prima. Een Made By Google product gaat hier het makkelijkste, aangezien die producten Google Home nodig hebben om te kunnen werken en bij hun installatie ook aangeven dat je Google Home moet downloaden. De Werkt Met Google-koppeling gaat soms iets moeilijker afhankelijk van het product.

Soms herkent Google Home automatisch nieuwe apparaten op je netwerk en soms moet je het apparaat handmatig koppelen door de juiste dienst te zoeken in een ellenlange lijst (die gelukkig een zoekfunctie heeft). Je zal ook merken dat die apparaten iets minder functies hebben in Google Home dan in hun eigen app.

Stap 4: Ruimtes instellen



De instellingen voor de ruimtes vind je terug onder de instellingen van elk apparaat.

Eens je minstens één apparaat hebt toegevoegd, kan je verschillende ruimtes aanmaken. Om een ruimte aan te maken, tik je eerst op een gekoppeld apparaat. Tik vervolgens op het tandwieltje in de rechterbovenhoek om de instellingen van dat apparaat te zien. Hier zal je zien dat er een optie is voor de ruimte waarin het zich bevindt.

Je kan hier kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde ruimtes (die zowat heel je huis omvatten) of zelf een ruimte aanmaken. Zorg wel dat je de ruimte aanmaakt in de taal waarmee je je Google Assistant bedient. Een Engelse Google Assistant gaat het woord “woonkamer” bijvoorbeeld nooit begrijpen. Dit is vooral nuttig als je bijvoorbeeld meerdere slimme lampen hebt in je woonkamer. Als je dan bijvoorbeeld zegt dat Google het licht in de woonkamer moet aandoen, gaan al deze lampen tegelijk aan. Google Nest-speakers weten bovendien goed in welke ruimte ze staan. Als je tegen de speaker in je slaapkamer zegt dat het licht aan moet (zonder een ruimte erbij te zeggen) doet hij automatisch het licht in je slaapkamer aan.

Stap 5: Streamingdiensten koppelen

Je kan onder andere Netflix en Spotify koppelen aan Google Home.

Om het Google Home-ecosysteem ten volste te benutten, heb je nog enkele andere diensten nodig. Daarvoor ga je naar de instellingen via het tandwiel-icoontje. Daar zie je het menu “Google Assistent-services” met vier opties. We beginnen hier bij de derde optie “Video’s en Foto’s”. Hier kan je je Netflix-account verbinden met Google Home zodat je met een simpel stemcommando aan Google je favoriete serie kan streamen op je Chromecast of smart tv. Je kan hier ook kiezen om je Google Foto’s account te verbinden. Als je dit doet, dan kan je een diavoorstelling van je foto’s laten afspelen wanneer je Google Nest Hub of Chromecast niet gebruikt wordt.

Je kan hetzelfde doen in het menu voor muziek. Hier kan je kiezen uit drie diensten om muziek te streamen: YouTube Music, Google Play Music en Spotify. Goed om te weten is dat je voor elke nieuwe account eigen diensten kan koppelen. Google Assistant zal namelijk op basis van spraakherkenning (als je dit hebt ingesteld) weten wie het commando geeft en welke accounts er gebruikt moeten worden.

Stap 6: (Boodschappen)lijstjes

De boodschappenlijstjes zijn niet volledig geïntegreerd in Google Home, maar wel enorm handig.

We blijven nog even hangen in het menu van hierboven, want bovenaan zie je daar de optie “Boodschappenlijstjes”. Wanneer je hierop tikt, merk je dat Google Home gesloten wordt en dat je in de plaats daarvan naar je standaardbrowser wordt gestuurd. Deze lijstjes maken dus niet helemaal deel uit van Google Home, maar kunnen wel handig van pas komen. Het werkt bovendien enorm makkelijk.

Geef simpelweg de dingen in die je nodig hebt van de winkel en je bent klaar. Je kan het lijstje bovendien versturen naar andere personen via mail, wat handig is als iemand anders voor jou naar de winkel gaat. De andere persoon kan namelijk afvinken wat hij/zij al gehaald heeft en jijzelf kan intussen nog dingen toevoegen of verwijderen van de lijst. Je kan deze functie ook gebruiken om andere dingen op te lijsten zoals huishoudtaakjes die nog moeten gebeuren.