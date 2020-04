Geen account is écht veilig. Een goed paswoord en twee-factor-authenticatie zet je al op weg, maar wil je dat je e-mails echt door niemand anders gelezen kunnen worden? Dan is encryptie de enige oplossing.

Wie een extra laag beveiliging wil aanbrengen aan zijn e-mailverkeer, kan dat doen door Gmail te gebruiken en de FlowCrypt-extensie te gebruiken. Op deze manier versleutel je je berichten zodat iemand met kwade bedoelingen er geen toegang tot heeft, tenzij de ontvanger natuurlijk zijn e-mailaccount niet voldoende beveiligt én dan ook nog eens het wachtwoord voor zo’n versleuteld bericht vrijgeeft. Zo ga je aan de slag met FlowCrypt.

Stap 1 / Flowcrypt installeren

Flowcrypt vereist dus Gmail en is te gebruiken in combinatie met Mozilla Firefox en Google Chrome. Er is ook een Android-applicatie beschikbaar en de iOS-variant wordt momenteel getest. Volgend jaar zit er daarbovenop ook een versie voor Microsoft Outlook aan te komen. De verschillende varianten kan je downloaden via https://flowcrypt.com/download. Installeren gebeurt makkelijk in enkele stappen op je computer of smartphone.

Stap 2 / FlowCrypt instellen

Voor deze workshop gaan we er van uit dat je nog niet eerder met encryptie voor e-mail hebt gewerkt en we doorlopen dan ook heel de set-up. We beginnen met het aanmaken van een nieuwe encryptiesleutel, deze zorgt ervoor dat jij alleen je berichten kan lezen. Omdat alles extra veilig moet zijn, maken we geen gebruik van een paswoord, maar een pass phrase. Kies dus een zin of een reeks woorden die je makkelijk kan onthouden maar toch ook willekeurig zijn. FlowCrypt geeft aan wat een goede combinatie is. We selecteren ECC Curve25519-encryptie en er wordt gevraagd om je Gmail-account te linken.

Beveiliging is key in elke stap.

Stap 3 / Beveiligd mailen

Log je vanaf nu in op het Gmail-account dat je net gelinkt hebt, dan kan je een versleutelde e-mail versturen naar eender wie via de knop ‘Secure Compose’ links bovenaan in Gmail. Je ziet een groen gekleurd template voor een nieuw bericht verschijnen. Dit betekent dat de encryptie actief is. Stel je mail op zoals gewoonlijk, maar let er wel op dat het onderwerp van je e-mail niet versleuteld zal worden! Wanneer de ontvanger geen encryptietool gebruikt, zal zijn adres in het grijs getoond worden. Zij kunnen FlowCrypt downloaden of je kan deze mail met een wachtwoord versleutelen. Dit is de makkelijkste optie als je mailt naar iemand die geen beveiliging heeft.

Groen betekent veilig.

Stap 4 / Een e-mail ontvangen

Voor echt veilige communicatie is het best dat zowel de verzender als de ontvanger FlowCrypt gebruiken. Berichten worden dan versleuteld en je kan snel heen en weer mailen. Stuur je zoals hierboven aangegeven een e-mail met wachtwoord, dan kan die wel gelezen worden door de ontvanger, maar dan zal de reactie uiteraard niet beveiligd zijn.