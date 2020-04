Het is nooit te laat om eens een andere browser te proberen. Verandering van spijs doet eten en dus toon ik je hoe je op een eenvoudige manier overstapt van Chrome naar Firefox.

Wat veel mensen tegenhoudt is het feit dat ze dan al hun wachtwoorden opnieuw moeten invoeren. Maar daar hebben zowel Chrome als Firefox een handige functie voor. Je hoeft dus die ellendige lijst met wachtwoorden en e-mailadressen niet opnieuw in te voeren, met een paar snelle klikken is de klus zo geklaard. Hoe stap je nu eenvoudig over naar Firefox vanuit Chrome? 

Stap 1 / Exporteren

Om te beginnen gaan we onze lijst met wachtwoorden en e-mailadressen exporteren. Open Google Chrome, ga naar instellingen en klik op wachtwoorden. Rechtsboven de lijst met wachtwoorden zie je drie bolletjes staan met de optie wachtwoorden exporteren. Daar klik je op. Google vraagt je nogmaals bevestiging en het wachtwoord van je Windows-account. Ik raad je aan om het bestand op de slaan op je bureaublad, zo kan je er nadien snel aan.

Exporteer bij Chrome.

Stap 2 / Importeren

Nu gaan we de opgeslagen wachtwoorden uit het bestand inladen in Firefox. Open Firefox, maak een account aan en klik rechtsboven op het hamburgermenu. Daar kies je voor aanmeldingen en wachtwoorden. Nu kom je terecht in Firefox Lockwise. Rechtsbovenaan klik je op de drie bolletjes en kies je voor wachtwoorden importeren. Selecteer Chrome. Je kan in de volgende stap ook ineens kiezen om alle bladwijzers en dergelijke mee over te zetten. Dat raad ik je aan. Nadat je alles hebt geïmporteerd verwijder je best ook het bestand met wachtwoorden van je bureaublad en prullenbak.