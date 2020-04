Heb je een Google Nest Hub in huis, maar gebruik je hem alleen als digitale assistent met een klok? Dan mis je heel wat functionaliteit. Je kan de hub immers ook gebruiken als fotokader en de leukste familiekiekjes weergeven.

De Google Nest Hub biedt enorm veel mogelijkheden. Zo is het mogelijk om je kalender te tonen, het weer of het verkeer naar je werk en zelfs livebeelden van je beveiligingscamera. Verder kan je hem natuurlijk ook als draadloze speaker gebruiken om naar muziekdiensten zoals Spotify te luisteren of je speelt er gewoon een YouTube-video op af. Ook smart home-toepassingen kunnen er mee bediend worden, maar wat voor nut heeft het scherm als je het merendeel van die dingen via stemcommando’s aan Google Assistant doet? Wel, gelukkig kan de Nest Hub ook als fotoframe dienen en kan het je allerleukste familiefoto’s afspelen wanneer er niets anders aan de hand is. Zo stel je dat in.

Stap 1 / Google Home App

Om de Google Nest Hub te installeren heb je de Google Home-app moeten gebruiken. Zoek deze app op je telefoon en open ze. Je krijgt vervolgens een overzicht te zien van alle apparaten die zijn aangesloten op je netwerk, waaronder de Nest Hub. Tik op de Nest Hub en je krijgt meer details van het apparaat.

De Google Home-app geeft je een handig overzicht.

Stap 2 / Nest Hub Instellingen

Eens je in het overzichtsscherm bent zie je wat er momenteel wordt weergegeven op je Nest Hub. Als dat al de fotolijst is, dan kan je onderaan op ‘fotolijst bewerken’ drukken. Indien niet, tik dan rechtsboven op het wieltje om de instellingen te openen. Selecteer hier Fotolijst.

Per apparaat kan je instellingen beheren.

Stap 3 / Foto-mogelijkheden

Je kan hier verschillende opties aan- en uitzetten naar eigen keuze, zoals het weergeven van het weer of de tijd. We richten ons echter specifiek op de foto-opties. Je kan kiezen tussen Kunstgalerie, Klok, Experimenteel en Google Foto’s. Kies voor deze workshop Google Foto’s, want we willen familiefoto’s kunnen weergeven.

Wie geen foto’s wil heeft andere opties.

Stap 4 / Google Foto’s

Je krijgt nu een overzicht te zien van alle albums die je in Google Foto’s hebt en je kan er één kiezen om te gebruiken. Foto’s in het album worden dan één voor één getoond op het scherm van je Nest Hub. Heb je echter nog geen albums, dan moet je even langs Google Foto’s passeren en er een aanmaken. Surf dus naar https://photos.google.com/albums en klik op “Album maken”. Geef het een herkenbare naam en open het. Omdat het album leeg is zal er gevraagd worden of je foto’s uit Google Foto’s wil toevoegen. Klik erop en je krijgt de mogelijkheid om een keuze te maken. Je kan er ook voor kiezen om beelden van je computer te uploaden. Als je klaar bent zal de map in de Google Home-app verschijnen en kan je ze selecteren om weergegeven te worden op de Nest Hub.