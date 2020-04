Ding dong, daar gaat de bel! In het beste geval ben je thuis om de deur te openen, maar dat is niet altijd zo. Daarom dat een slimme deurbel voor iedereen handig is, want zo weet je altijd wie jou nodig heeft.

Een bijzonder nuttig smart home toestelletje dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de slimme deurbel. Die zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. In deze koopgids maken wij je wegwijs in het landschap van de slimme deurbellen.

Wat heb je nodig?

Je vraagt je waarschijnlijk af of een slimme deurbel iets voor jou is en wat je allemaal moet doen om zo’n deurbel te installeren. Net zoals bij de meeste smart home-producten heb je geen uitgebreide technische kennis of doctoraat nodig om een slimme deurbel te kunnen installeren. Een stabiele wifiverbinding en een schroevendraaier zijn in de meeste gevallen voldoende. Je moet namelijk niets meer doen dan de deurbel zelf vastschroeven in de muur bij je voordeur en de bel verbinden met het internet. Slimme deurbellen zijn vervolgens te verdelen in twee grote categorieën: de deurbellen die je moet aansluiten op de bedrading van je huidige bel en de deurbellen die werken op batterijstroom. Voor de eerste categorie is het weliswaar handig dat je al eerder een schroevendraaier in je handen hebt gehad, aangezien je hier ook je oude deurbel moet losmaken en vervolgens mogelijk een transformator moet gebruiken om het juiste voltage te krijgen. Klinkt dit te technisch? Geen paniek, want bij de meeste deurbellen staat er duidelijk in de handleiding welk voltage er nodig is en de meeste webshops geven dit ook duidelijk aan bij de productinfo. Een laatste bijkomstigheid is dat je misschien moet investeren in een wifi-extender, powerline-adapter of mesh-netwerk om je signaal sterk genoeg te maken om de deurbel te bereiken.

Zoals je kan zien, is de instapdrempel van slimme deurbellen relatief laag en kan zowat iedereen ermee aan de slag. De meeste slimme deurbellen werken bovendien prima op zichzelf, dus je hoeft niet te investeren in een uitgebreid smart home ecosysteem om er voordelen van te ondervinden.

Hoe werkt het?

De werking van slimme deurbellen is vervolgens erg vanzelfsprekend en loopt gelijk met die van andere smart home-apparatuur. Eens de deurbel geïnstalleerd is, kunnen bezoekers gewoon bij je aanbellen zoals altijd. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Slimme deurbellen kunnen namelijk (bijna) altijd gekoppeld worden aan een chime, het apparaatje dat niets meer doet dan de bekende ding dong doen weergalmen door je huis. Dit is dus geen vereiste en geheel optioneel. Als je geen nood hebt aan een hoorbare ding dong in je huis, dan hoef je geen chime aan te kopen. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om je slimme deurbel te koppelen aan de gong van je huidige deurbel, maar hiervoor heb je al iets meer technische kennis nodig.

Wat gebeurt er dan wel wanneer er aangebeld wordt? Iets heel eenvoudig: je slimme deurbel belt je smartphone op. Bij elke slimme deurbel hoort (zoals je misschien al had verwacht) een app van de producent. Die app heb je nodig om de deurbel te installeren en om hem te gebruiken. Hierdoor wordt je smartphone eigenlijk een soort van mobiele parlofoon. Wanneer je de oproep van de slimme deurbel beantwoordt, kan je spreken met je bezoeker(s). Dit is vooral handig wanneer er een koerier met een pakje bij de deur staat. Zo kan je hem zeggen wat hij moet doen met het pakje. Als je toevallig die oproep niet ziet of kan beantwoorden op dat moment, kan er bij de deurbel een bericht ingesproken worden dat je achteraf kan beluisteren in de app.

Dit zijn zowat de universele eigenschappen van elke slimme deurbel. Daarnaast zijn er nog enkele opties die je in het achterhoofd wil houden. Zo zijn de meeste slimme deurbellen uitgerust met een ingebouwde videocamera zodat je ook eender waar kan zien wie er aan je deur staat. Dit is echter geen zekerheid, dus let altijd extra op bij de aankoop van een slimme deurbel zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Let ook goed op of de deurbel werkt op netstroom of op batterijen. In het geval van netstroom is de installatie vaak moeilijker en zoek je best een verkoper die ook de installatie van de deurbel aanbiedt.

Het komt bovendien vaak voor dat producenten van slimme deurbellen ook slimme beveiligingscamera’s maken. Als je al slimme beveiligingscamera’s hebt (of van plan bent die aan te schaffen) dan raden we je aan om binnen hetzelfde ecosysteem te blijven. De beveiligingscamera’s en slimme deurbellen van dezelfde maker gebruiken namelijk eenzelfde app en kunnen op sommige manieren samenwerken. Zo kan je bijvoorbeeld ook het beeld van je buitencamera gebruiken voor een beter zicht op wie er precies aan je deur staat. Voor het beste gebruiksgemak blijf je hier dus bij hetzelfde merk.

Tot slot is het ook handig om te letten op de eventuele integratie met Google Home/Assistant, Apple HomeKit en Amazon Alexa. Als je een van deze apps gebruikt om al je smart home-apparaten te bedienen, is het natuurlijk handig dat je slimme deurbel compatibel is. Met dit alles in het achterhoofd kan je beginnen aan je aankoop. Op de volgende pagina’s vind je enkele voorbeelden van slimme deurbellen om je op weg te helpen.

Google Nest Hello

Hoe kan het ook anders dat Google een slimme deurbel heeft. De Google Nest Hello is een van de duurdere, maar ook een van de betere slimme deurbellen die er zijn. Het grootste nadeel van deze deurbel is zijn complexe installatie. In dit geval is het geen kwestie van de deurbel vastschroeven en hem instellen via de app. De Google Nest Hello werkt namelijk op netstroom, waardoor je goed moet opletten of hij compatibel is met je huidige beltransformator. Koop dus niet in het wilde weg deze deurbel met de gedachte dat Google het meeste gebruiksgemak aanbiedt, want de kans bestaat dat je nog extra accessoires nodig hebt om de deurbel überhaupt te kunnen gebruiken. Eens de installatie achter de rug is, kan je bijna genieten van een van de meest volledige pakketten op de markt. Let goed op de “bijna”, aangezien je nog een Google Nest Aware abonnement moet aanschaffen om alle functies te kunnen benutten. Dit abonnement kost je 5, 10 of 30 euro per maand en activeert functies zoals activiteitenzones, dag- en nachtopname en een videogeschiedenis. Die geschiedenis houdt opnames gedurende 5, 10 of 30 dagen bij afhankelijk van je abonnement. Functies die je sowieso krijgt, zijn HD-video met HDR-ondersteuning wanneer er aangebeld wordt, vooraf ingesproken berichten die afgespeeld kunnen worden als je niet thuis bent en stiltetijd zodat je in alle rust kan slapen zonder gestoord te worden.

Prijs: €279

Eigenschappen: iets ingewikkeldere installatie, ingebouwde camera, abonnement nodig voor alle functies

Arlo Audio Doorbell

De Arlo Audio Doorbell is een soort van buitenbeentje. In tegenstelling tot de andere slimme deurbellen in deze koopgids is hij de enige zonder ingebouwde videocamera. Als je dus zou willen weten wie er aan je deur staat, heb je een slimme beveiligingscamera, eveneens van Arlo, nodig. Een tweede minpunt is dat deze bel verbonden moet zijn met het Arlo-basisstation, dat je afzonderlijk moet aankopen (of in combinatie met een Arlo-camera). Het is duidelijk dat je deze deurbel best alleen aanschaft als je ook een (setje) beveiligingscamera(‘s) van Arlo erbij koopt. De installatie van de Arlo Audio Doorbell is wel enorm makkelijk. De deurbel zelf werkt op AA-batterijen en je hebt geen installateur nodig om hem te kunnen gebruiken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de Arlo Audio Doorbell te verbinden met je huidige gong of om de Arlo Chime aan te kopen. De Chime is niet meer dan een luidsprekertje dat je in een willekeurig stopcontact stopt en dat vervolgens “ding dong” doet wanneer er wordt aangebeld. Hou er wel rekening mee dat je voor dat ene kleine luidsprekertje meteen een zestigtal euro extra moet neertellen. Net zoals bij de andere deurbellen kan je hier eender waar mensen te woord staan en kunnen mensen een spraakbericht achterlaten als jij niet reageert.

Prijs: €94,99

Eigenschappen: geen ingebouwde camera, eenvoudige installatie, werkt alleen met Arlo-basisstation en -camera’s

Smanos DB-20

De Smanos DB-20 kan je het beste vergelijken met een goedkopere versie van de Google Nest Hello. Ook deze deurbel kan je uitsluitend gebruiken op netstroom, dus je moet hem aansluiten om de bedrading van je huidige deurbel. Controleer hier eerst goed of je huidige deurbel het juiste voltage heeft – bel desnoods naar de producent – want de kans bestaat dat je nog een transformator moet aankopen. In de handleiding van de Smanos DB-20 staat wel duidelijk uitgelegd hoe je de installatie zelf kan voltooien. Net zoals bij de Google Nest Hello ontvang je hier meldingen op je smartphone via de Smanos-app wanneer er beweging wordt opgemerkt en wanneer er wordt aangebeld. Als je wil dat de Smanos DB-20 de videofragmenten ook opneemt, dan ben je aangewezen op een (betalend) cloudopslag-abonnement. In tegenstelling tot bij Google is dit abonnement alleen voor de opslag en zijn er geen extra premium functies inbegrepen. Smanos Cloud heeft verschillende formules, waaronder ook een gratis formule waarbij video-opnames 72 uur beschikbaar zijn. Wil je de video’s langer bekijken en lokaal downloaden, dan kan je kiezen uit twee betalende pakketten: Basic (2,99 dollar/maand of 29,99/jaar, 7 dagen opslag) of Premium (6,99 dollar/maand of 69,99/jaar, 30 dagen opslag). Hou er tot slot nog rekening mee dat opgeslagen video’s hier maximaal 15 seconden zijn, welke formule je ook zou kiezen.

Prijs: €149,99

Eigenschappen: werkt uitsluitend op netstroom, moeilijkere installatie, uitsluitend cloudopslag voor opnames

EZVIZ DB1

De EZVIZ DB1 onderscheidt zich van de concurrentie door een functie weg te laten die voor sommige mensen doorslaggevend kan zijn, namelijk cloudopslag. Je kan bij de EZVIZ DB1 wel live bekijken wat er aan de je deur gebeurt door de ingebouwde camera. Als je beelden wil herbekijken, dan kan dat ook, maar op een meer traditionele manier. De EZVIZ DB1 heeft namelijk een MicroSD-kaartslot zodat alle beelden lokaal opgeslagen worden. Afgezien daarvan krijg je wel het volledige pakket met personendetectie, tweerichtingsaudio, 180°-beeld en nachtzicht. Je kan hier ook detectiezones instellen zodat je alleen een melding ontvangt wanneer de camera beweging detecteert in die specifieke zone. De EZVIZ DB1 werkt daarnaast uitsluitend op netstroom, dus je moet hem kunnen aansluiten op de huidige bedrading van je deurbel om hem te kunnen gebruiken. Er is hier dan ook geen chime, aangezien deze slimme deurbel de gong van je oude bel overneemt. Tot slot zegt EZVIZ dat het werkt aan een plan voor cloudopslag. Een concrete timing daarvoor konden we jammer genoeg niet terugvinden.

Prijs: 139,99 euro

Eigenschappen: werkt uitsluitend op netstroom, geen cloudopslag of abonnement, instelbare activiteitenzones