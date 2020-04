We drukken allemaal wel eens te snel op verzenden en dan krijgt de ontvanger plots een half bericht in zijn inbox. Of je stuurt naar de verkeerde persoon. Geen probleem, gewoon even verwijderen.

Het verwijderen van berichten in WhatsApp was niet altijd mogelijk, maar sinds enige tijd is de functionaliteit toegevoegd en dat zowel voor individuele gesprekken als voor groepsgesprekken. Let wel dat je steeds een spoor nalaat en dat de ontvangers nog altijd “This message has been deleted” zullen zien staan op de plek waar eerst een bericht stond. Je hebt ongeveer één uur de tijd om een bericht te verwijderen. Daarna kan het alleen nog voor jezelf.

Stap 1 / Een bericht verwijderen

Open WhatsApp en navigeer naar het gesprek waarin je een bericht wil verwijderen. Tik op het bericht en houd je vinger er even op. Je krijgt nu extra berichtopties te zien, waaronder een vuilbakje. Tik erop voor meer optie. Je kan nu kiezen om enkel voor jezelf dit bericht te verwijderen of voor iedereen. Kies de optie die je wil.

Een bericht verwijderen is kinderspel.

Stap 2 / WhatsApp voor web

Sommigen onder ons verkiezen de browserversie van WhatsApp. Dit kan via https://web.whatsapp.com. Een bericht verwijderen gaat hier even eenvoudig als op je smartphone. Klik op de pijl die verschijnt als je cursor over een bericht staat en klik op verwijderen. Kies de gewenste optie en klaar.