Maak het jezelf gemakkelijk. Gebruik de Crashform app bij een aanrijding of schade aan je wagen. In deze beknopte workshop maken we je wegwijs.

Crashform is de ultieme poging van Belgische verzekeraars om het Europese aanrijdingsformulier te vereenvoudigen. Gedaan met dat onhandige formulier dat toch alleen maar verkleurd bij een druppeltje regen. Crashform is de applicatie die je voortaan moet gebruiken. Met een paar tikjes en een scan van je verzekeringspapier verschijnt alles automatisch in de mailbox van je verzekeraar.

“Alles verschijnt automatisch in de mailbox van je verzekeraar.”

Stap 1 / verzekeringsprofiel

Download de app en open Crashform op je smartphone. Bij het opstarten is het redelijk eenvoudig en heb je drie keuzes: je geeft meteen een ongeval aan, je vult je profiel aan en als laatste kan je de hele procedure al eens doorlopen bij wijze van test. Voor deze stap tik je op het gele vakje ‘mijn profiel’. Tik op verzekeringsgegevens toevoegen en houd je groene kaart bij de hand.

Vul je profiel volledig in, dat bespaart je heel wat tijd op de moment zelf.

Stap 2 / aangeven

Om voorbereid te zijn in geval van aanrijding is het handig om de applicatie al eens uit te testen. Kies daarom voor applicatie uittesten en doorloop alle stappen in de testprocedure. Dat bespaart je op het moment zelf heel wat tijd.

Doorloop alle stappen in de testprocedure.

Download hier Crashform voor iOS en Android.