Heb jij de Google Privacycheck nog recent gedaan? Daar doe je in ieder geval nooit iets mis mee. In deze workshop leer je de beste tips en tricks om je online privacy een boost te geven.

Op zich is het niets nieuw onder de zon. Om gratis gebruik te kunnen maken van Google’s diensten zoals Nieuws en Maps gebruikt het bedrijf je gegevens om zijn diensten aan jou aan te passen en misschien ook af en toe door te verkopen. Al weten we dat niet zeker, dus dat laat ik in het midden. Toch bewaart Google heel wat gegevens over jou, misschien ook zonder dat je het maar al te goed beseft. Een kleine privacycheck kan daarom geen kwaad.

Stap 1 / Beveiligingscheck

Om te beginnen starten we met een algemene beveiligingscheck van je account. Log je in op je Google Account en klik op beveiligingscheck. Je krijgt nu een lijstje te zien van 4 onderdelen die we gaan nakijken. Als eerste is het noodzakelijk om je ingelogde apparaten na te kijken. Zit er een toestel tussen dat je niet meer gebruikt? Verwijder het dan via de drie bolletjes die erachter staan en log je uit. Ook toegang van derden is een belangrijk onderdeel. Welke apps en diensten hebben toegang tot je Google-account? Kijk het even na en klik op toegang intrekken indien je het niet (meer) vertrouwt.

Trek de toegang tot je account in waar nodig.

Stap 2 / Privacycheck

Hier controleer je de belangrijke instellingen en gegevens die Google gebruikt om je gebruikerservaring te personaliseren. Beheer wat je deelt op YouTube, kijk na wat anderen over je te zien krijgen en schakel indien nodig bepaalde functies uit. Vooral bij activiteitsopties staan een aantal interessante dingen zoals je locatiegeschiedenis. Afhankelijk van je voorkeur kan je deze in- of uitschakelen. Bij mij staat hij in ieder geval uit. Verder kan je hier ook aanduiden of Google spraak- en audio-opnamen mag gebruiken voor verbetering van Google Assistant. Ook deze functie staat bij mij uitgeschakeld. Mijn YouTube zoekgeschiedenis daarentegen mag van mij wel geweten zijn.

Kijk na hoe en wat Google allemaal bijhoudt.

Stap 3 / Personalisatie

Van je web- en app-activiteit tot toegankelijkheid en invoermogelijkheden. Je kan je Google Account vandaag de dag een stuk meer personaliseren dan vroeger. Klik op Gegevens en personalisatie om alle algemene gegevens van je account te (her)bekijken. Je kan hier ook alle gegevens die Google over je heeft in een kopie downloaden en bekijken.

Personaliseer je gehele Google-ervaring en pas aan waar nodig.

Stap 4 / Opslag

Als laatste kan je ook even je huidige opslagruimte bekijken. Klik op opslagruimte beheren om te zien waar je cloudopslag aan verloren gaat. Ben je niet helemaal zeker waar het juist misloopt? Klik dan op meer info over het beheren van opslagruimte. Hier geeft Google je meer info hoe je je opslag beter kan beheren en overbodige bestanden kan verwijderen.