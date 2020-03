Als je je iPhone, iPad of iPod Touch wil doorverkopen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat al je persoonlijke gegevens verwijdert. In deze workshop leer je wat je moet doen.





Het is in het verleden al vaak genoeg gebeurd dat mensen hun iPhone, iPad of iPod Touch doorverkopen zonder zich uit te loggen op iCloud. Dat kan een heleboel nare gevolgen hebben. Vooraleer je je Apple toestel doorverkoopt is het daarom belangrijk om iCloud uit te schakelen en een reservekopie te maken. Zo kan je het toestel gerust overdragen aan een andere gelukkige eigenaar.

Stap 1 / Voorbereiden

Vooraleer je de iPhone leegmaakt is het zaak een extra reservekopie te maken. Dat kan nooit kwaad. Ga naar instellingen > account bovenaan > icloud > icloud reserverkopie > maak nu reservekopie.

Maak een reservekopie om zeker te zijn dat je niets verliest.

Stap 2 / Fabrieksinstellingen

De tweede stap is je iPhone resetten en alles weer naar fabrieksinstellingen terugzetten. Ga naar instellingen > algemeen > stel opnieuw in. Kies hier voor wis alle inhoud en instellingen. iOS zal nu vragen om je uit te loggen in iCloud, vul je wachtwoord in en iOS zal nog twee keer om een extra bevestiging vragen. Het kan altijd zijn dat je dit ongewild of per ongeluk doet. Tik op accepteren en je iPhone start automatisch met het resetproces.

Het resetproces duurt niet lang en je iPhone zal nadien automatisch heropstarten.