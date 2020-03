Ben je ervan overtuigd dat je je netwerk goed hebt opgezet? Dan is het tijd om de proef op de som te nemen en een netwerkcheck uit te voeren.

Om je netwerk te testen kan je simpelweg een speedtest uitvoeren (bijvoorbeeld via fast.com), maar als resultaat krijg je vervolgens enkel een cijfer en op zichzelf zegt dat cijfer niet zoveel. Meteor helpt je om die gegevens beter aanschouwelijk te maken en een oordeel te vellen over je netwerk.

Stap 1 / speedtest uitvoeren

De applicatie is gratis beschikbaar voor Android en iOS. Navigeer dus even naar de Google Play Store of Apple App Store en zoek daar op ‘Meteor’. Vervolgens is het duidelijk wat je moet doen, namelijk op de grote knop ‘Start Testing’ duwen. De applicatie zal nu je internetsnelheid testen op het vlak van downloadsnelheid, uploadsnelheid en ping. Elk aspect krijgt ook een label. Heb je een goede netwerkverbinding, dan zie je ‘Very Good’ of ‘Awesome’. Vertoont je netwerk gebreken, dan krijg je ‘Ok’ of in het slechtste geval ‘Poor’ te zien.

Na een korte evaluatie krijg je de score te zien.

Stap 2 / applicaties toevoegen

Onderaan krijg je ook de verwachte prestaties van populaire applicaties te zien. Zo zie je bijvoorbeeld hoe goed applicaties zoals YouTube en Chrome werken met jouw internetverbinding. Druk op ‘Select apps’ om applicaties toe te voegen aan deze rij. Vervolgens kan je applicaties verslepen naar de balk bovenaan. Voer de speedtest opnieuw uit om te kijken hoe goed deze applicaties overweg kunnen met jouw internetverbinding.