Het beste is om een zo leeg mogelijk takenlijstje te hebben. De stelregel die ik hanteer: pak alles direct aan als je het binnen 5 minuten kunt oplossen. Maar soms komt dat niet uit. De oplossing? De snoozeknop van Google!

Dankzij de snoozefunctie van Gmail kun je mails die je wel graag wil lezen, maar niet direct aandacht kunt geven even uitstellen. Het grote voordeel hiervan is dat ze je tot dat moment ook niet zullen afleiden. Je kunt er zelfs een heel specifieke datum en tijd aan hangen, zodat je een langere tijd afleidingsvrij kunt werken… met een lege inbox! Mailtjes die je snoozet verdwijnen namelijk tijdelijk naar een speciale map en komen op de afgesproken tijd weer tevoorschijn.

Stap 1 / Snoozen

Wanneer je een mailtje tegenkomt dat je even wil uitstellen, kun je dat makkelijk regelen met de Snooze functie van Gmail. Open het mailtje dat je wil uitstellen en druk op de Snoozeknop: het kloksymbool in de menustructuur. Daar vind je direct een aantal opties, waarvan Google denkt dat ze geschikt zijn. Kies er eentje uit voor een snelle afhandeling.

Uitstellen nutteloos? Welnee! Het is juist heel nuttig!

Stap 2 / Specifiek snoozen

Wil je meer invloed op de snoozetijd? Kies in het menu dan voor de optie Kies datum en tijd. Je kunt nu een datum intypen of selecteren in de agenda. Ook kun je een specifieke tijd aanduiden in dit venster waarop het mailbericht tevoorschijn moet komen. Google zal hier overigens van leren: vul je regelmatig dezelfde tijd in, dan zul je die na verloop van tijd ook in het snelmenu tevoorschijn zien komen.

Lekker uitslapen!

Stap 3 / Je snoozelijst

Benieuwd waar die uitgestelde berichten terechtkomen? Welnu: klik hiervoor in de linkerkant in de mappenlijst op de map Gesnoozed. Je ziet nu alle mails die je hebt uitgesteld, inclusief de datum waarop ze weer tevoorschijn komen. Uiteraard kun je ze vanuit hier gewoon inzien en behandelen, maar je kunt via de Snoozeknop ook een andere datum en tijd meegeven.

Alle uitstelmails op een rijtje!

Stap 4 / Tijden aanpassen

Wil je direct andere tijden in je Snoozefunctie? Die kun je instellen via Google Keep. Ga naar de betreffende website, open het menu rechtsboven en selecteer de functie Instellingen. In het daarop volgende pop-up venster vind je de mogelijkheid om bij Standaardherinneringen de tijden van de herinneringen (en dus ook de Snoozefunctie) te wijzigen.