Wijn ontdekken is niet zo eenvoudig. Zeker als je niet erg veel van wijnen kent is Vivino de ideale tool om leuke smaken te ontdekken in de wondere wijngaarden die onze wereld rijk is.

Ken jij Vivino al? De applicatie werd in 2010 opgericht door de Deen Theis Søndergaard en Amerikaan Heini Zachariassen. Vandaag de dag bevat de database van Vivino zo’n 10 miljoen verschillende wijnen met 35 miljoen actieve gebruikers. Ter vergelijking: in 2013 stonden er amper 1 miljoen verschillende wijnen op Vivino. De gratis applicatie is dus door de jaren heen een stuk betrouwbaarder geworden. Als je graag al eens een goed glas wijn drinkt is Vivino de ideale tool. Je ziet hoeveel de fles gemiddeld kost, wat andere liefhebbers van de wijn denken en krijgt suggesties bij welke gerechten je wijn goed past. Dat en nog een heleboel meer mogelijkheden. In deze workshop begeleid ik je graag in deze digitale wijngaard.

Download Vivino in de App Store of Google Play Store.

“Op zoek naar nieuwe smaken? Vivino wijst je de weg!”

Stap 1 / scannen met Vivino

Nadat je de applicatie gedownload hebt in de App Store of Google Play Store en een account hebt aangemaakt, beginnen we meteen met ons wijnavontuur. Open Vivino en tik in het midden onderaan op het camera-icoon. Je camera zal automatisch openen zodat je het etiket van je wijnfles kan scannen. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld de wijnkaart op restaurant mee te scannen om te kijken of de prijzen gerechtvaardigd zijn. Heb je de camera goed gepositioneerd? Tik dan nog eens op het camera-icoon. Vivino scant het etiket en toont de wijn die je voor je hebt. Je krijgt nu een bijna eindeloze schat aan informatie over de wijn te zien.

Scan de menu of het wijnetiket van je fles.

Stap 2 / ontdekken

In de winkel ben je nogal snel geneigd om toch voor dezelfde druif of regio te kiezen. Vivino biedt een overzichtelijke tool waarmee je eenvoudig nieuwe wijnen kan ontdekken op basis van verschillende filters. Tik links van het camera-icoon op het kleine vergrootglas. Allereerst kan je filteren op soort (rood, wit, rosé…), combinatie (gerechten) en stijl (regio). Nadien kan je dieper filteren, bijvoorbeeld op basis van oogstjaar of druivenras.

Tijd om op ontdekking te gaan.

Stap 3 / profiel

Hoe beter Vivino je leert kennen, hoe beter de suggesties die het kan doen en hoe meer wijn je kan ontdekken. Wijn hoeft ook zeker niet duur te zijn. Dat bewijst deze applicatie nogmaals. Tik rechtsonder op het icoontje van het profiel. Hier krijg je een overzicht van je scans, beoordelingen en wijnavonturen. Hier vind je ook het smaakprofiel terug dat Vivino opstelt op basis van je gescande wijnen. Tik linksboven op het instellingenwieltje om je profiel te vervolledigen.

Vervolledig je profiel voor betere suggesties.

Stap 4 / kopen

Tot slot is het ook mogelijk om rechtstreeks vanuit de app wijn aan te schaffen. Eender welke wijn je opzoekt via de zoekfunctie zal bijna te koop zijn. Het bedrijf verkoopt ze rechtstreeks of via externe handelaars. Vaak is het interessanter om de wijn rechtstreeks aan te kopen omdat Vivino je dan een mooie prijsverlaging aanbiedt. Betalen kan met je kredietkaart of PayPal.