Ben je op zoek naar een gratis applicatie om een overzicht in je financiën te creëren? Dan is het Belgische Cake exact wat je nodig hebt.

Begin 2020 lanceerden Davy Kestens en Peter Van Hees Cake. Een gratis bank-applicatie die al je rekeningen en kredietkaarten in één plek samenvoegd en je zo een duidelijk overzicht van je inkomsten en uitgaven toont. Per rekening(nummer) kan je een gedetailleerd overzicht van transacties en inkomsten zien. De leuke extra die Cake te bieden heeft? Rewards. Inderdaad, je krijgt constant kortingen bij retailers als AVA, Foodmaker, Jumbo en leveranciers als Eneco of Lukoil.

Stap 1 / Start

Om je van een gedetailleerd overzicht te voorzien heeft Cake natuurlijk de data van je rekeningnummers nodig. In de eerste stap gaan we dus zoveel mogelijk rekeningen toevoegen zodanig dat je overzicht compleet is. Open Cake, registreer je als gebruiker en tik bovenaan rechts op de drie bolletjes. Je komt nu in het instellingenmenu terecht. Ga naar onder en tik op rekening toevoegen. Volg alle stappen en koppel je rekening(en) met Cake.

Probeer zoveel mogelijk rekeningen toe te voegen.

Stap 2 / Beheer

Benieuwd naar het totaalplaatje? Nu je alle rekeningen hebt gekoppeld gaan we terug naar het overzicht. Tik daarvoor links onder op het kleine huisje. Je komt nu terecht op de eerste pagina. Bovenaan geeft Cake je een samenvatting voor de huidige maand. Het gaat dan om je inkomsten en uitgaven voor desbetreffende maand. Daar vlak onder zie je meteen ook je gekoppelde rekeningen.

In het overzicht zie je alle inkomsten en uitgaven.

Stap 3 / Transacties

Wil je per rekening de transacties bekijken? Tik dan op het rekeningnummer en je wordt meteen doorgeleid naar een handig overzicht van die rekening. Tik op een transactie om extra details te bekijken. Als je op een transactie getikt hebt kan je eventueel ook aangeven aan Cake dat de transactie in een verkeerde categorie zit. Momenteel is de functie nog heel basic maar in de toekomst verwacht ik dat je ook zelf categorieën zal kunnen aangeven. In het middelste tabje zie je een totaalplaatje van je financiën. Je krijgt de uitgaven, inkomsten en gespaarde euro’s te zien voor desbetreffende maand. Binnenkort komen daar ook functies bij voor leningen en plannen.

Behoud het overzicht.

Stap 4 / Rewards

Tot slot is het ook mogelijk om geld te verdienen met Cake. Het gaat natuurlijk om kleine bedragen, maar alle kleine beetjes zijn leuk. Het Belgische Cake heeft samenwerkingen met AVA, Foodmaker, Lukoil, Eneco, Cheaptickets.be en Jumbo. Die samenwerkingen maken het mogelijk dat je als klant geld terugverdient bij elke aankoop die je bij een van de partners doet. Al vanaf 1 euro kan je rewards verdienen.