Omio.com is een handige en volledig gratis website waarmee je in slechts enkele minuten je volgende citytripje in Europa kan vastleggen.

De winterperiode is traditioneel een populaire tijd om op citytrip te gaan. Er kunnen verscheidene motieven zijn waarom we er in de eerste maanden van het jaar eens tussenuit willen. Wat je reden ook mogen zijn, het vastleggen van een tripje kan soms een hele zoektocht zijn. De website Omio.com werkt samen met 800 partners om je in een handomdraai de beste transportmiddelen en -prijzen te doen vergelijken. Hoe dat werkt, leggen we je in deze workshop uit.

Stap 1 / Omio.com: kies je bestemming

Je citytrip begint wanneer je naar omio.com surft. Op de frontpagina van de website vul je je bestemming in. Voor quasi alle steden in Europa kan je de beste verbinding opzoeken. Omio.com geeft je informatie over zowel treinen, bussen als vliegtuigen, dit voor zowel een enkele als een retourreis. Je ziet ook een mogelijkheid om accommodatie te zoeken via booking.com. Dit verwijst je door naar de website van booking.com, die je meteen opties voor hotels laat zien voor de opgegeven bestemming en data. Bovendien is de dienst volledig gratis. Een account aanmaken kan, maar is geen vereiste om de site te kunnen gebruiken.

In dit fictieve voorbeeld willen we een trip boeken van Brussel naar Berlijn. We vertrekken zaterdag 11 januari en komen dinsdag 14 januari terug. We kiezen bewust Brussel omdat de website enkel informatie over vluchten geeft als er een luchthaven aanwezig is.

Geef je vertrek- en aankomstdata in op de startpagina en ga aan de slag.

Stap 2: Zoek en vergelijk transport

Druk op Search en je krijgt onmiddellijk alle transportmogelijkheden te zien. Je zal zien dat prijzen worden vergeleken van treinritten, busritten en vluchten. Zo kan je de beste combinatie vinden tussen enerzijds er snel geraken, en anderzijds de financieel meest interessante deal. Je kan de zoekresultaten op verschillende manieren filteren. Als je nog even wil wachten omdat je hoopt dat de prijzen nog zakken, kan je een notificatie inschakelen waarmee Omio je op de hoogte houdt van prijswijzigingen.

In ons fictieve voorbeeld zien we een leuk prijsje voor een vlucht van €30 heen en terug. Aangezien met de trein of bus reizen een stuk duurder en langer zou zijn, hoeven we niet meer te twijfelen. Je maakt je keuze door op de reis te klikken, waarna je meteen ook je retourreis kan kiezen. Omio brengt ineens eventuele meerkosten in rekening als die er zouden zijn.

De terugreis is ook meteeen geboekt!

Stap 3: Reken meteen af

Ben je tevreden met je reisschema? Dan kan je meteen binnen omio.com je transport al boeken! Vul je gegevens in bij het menu ‘Passagiersgevevens’. Eens dat gebeurd is, word je doorverwezen naar de betaalpagina om alles nog eens controleren en de trip te betalen. Omio rekent nog €1 servicekosten aan. Let wel op: aangezien omio.com een internationale website is, moet je met een kredietkaart betalen of PayPal/Google Pay. Tickets worden achteraf per mail opgestuurd. Op booking.com kan je ineens al op zoek naar een leuk hotel. Tijd om je koffers te pakken!