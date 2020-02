Ziet het toetsenbord op jouw smartphone er ook zo saai en smakeloos uit? Geen nood, want in dat geval kan je overschakelen op Google’s eigen Gboard met tal van personalisatiemogelijkheden!

Als je een Android-smartphone gebruikt, heb je een uitgebreide collectie toetsenborden om uit te kiezen. Het ene toetsenbord werkt al iets beter dan het andere en sommige hebben een heleboel verschillende opties om alles tot in de puntjes te personaliseren. Ook Google heeft een eigen toetsenbord, Gboard, dat een heleboel personalisatiemogelijkheden biedt.

Stap 1: Gboard downloaden en activeren

De kans bestaat dat je deze stap mag overslaan. Op Android-smartphones met Android One of stock Android is Gboard namelijk altijd het standaardtoetsenbord. Smartphones van onder andere Samsung en LG gebruiken dan weer een ander toetsenbord. In dit tweede geval ga je best eerst naar de Play Store, aangezien dit toetsenbord niet meer is dan een app zoals Facebook en Spotify. Vervolgens zoek je in je instellingen naar “keyboard” of “toetsenbord” – hier is geen universeel stappenplan voor aangezien het instellingenmenu verschilt per Android-smartphone – en ga je naar de optie om je toetsenborden te beheren. Activeer daar Gboard en deactiveer alle andere toetsenborden.

Stap 2: Gboard instellingen

We hebben nu Gboard geactiveerd, maar nog niet ingesteld, dus voorlopig is het een saai, wit toetsenbord. Om naar de instellingen van het Gboard te gaan, open je het Gboard door in een willekeurig tekstvak te gaan staan. In de bovenbalk van het toetsenbord staat aan de rechterkant een tandwieltje, waarmee je naar de instellingen kan gaan. In het instellingenmenu van Gboard zie je nu een heleboel verschillende opties. We lichten ze hier niet allemaal toe, maar halen degenen eruit die wij het belangrijkste vinden.

Stap 3: Thema aanpassen

Om je Gboard een visuele upgrade te geven, ga je naar de optie Thema in de instellingen. De thema’s zijn hier ingedeeld in vier categorieën. Je zal zien dat alle thema’s die niet binnen de categorie “Kleuren” horen een doorzichtig downloadicoontje hebben. Geen paniek, de thema’s zijn allemaal gratis, je hebt alleen een internetverbinding nodig om ze te kunnen downloaden. Tik simpelweg op je thema naar keuze en het wordt gedownload. Vervolgens moet je nog kiezen of je wil dat de randen van je toetsen aangegeven worden of niet. Tik tot slot op “Toepassen” en je bent klaar.

Stap 4: Voorkeuren instellen

Het toetsenbord heeft nu een leuk kleurtje, maar je kan de lay-out nog verder aanpassen via het menu “Voorkeuren”. In het eerste menu kan je o.a. kiezen of je standaard een extra balk met de cijfertoetsen wil zien boven het toetsenbord. Scrol je iets verder naar beneden, dan zie je dat je ook kan instellen of Gboard geluid maakt bij een toetsaanslag en hoe luid dat dan klinkt. Hetzelfde geldt voor haptische feedback (trillen) en hoe sterk hij dan trilt.