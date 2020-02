Ooit al eens willen weten hoeveel woorden per minuut jij kan typen? Dat kan! De website van TypingTest geeft je die mogelijkheid via enkele simpele oefeningen.

We denken allemaal dat we snel genoeg kunnen typen, maar hoe snel is dat eigenlijk? En is er misschien nog ruimte voor verbetering? Wij gingen op onderzoek uit en kwamen terecht op typingtest.com, een van de vele websites die je enkele eenvoudige oefeningen geven om zo je type-snelheid te bepalen.

Stap 1: De oefening

Surf naar typingtest.com. Eens je op de website bent aangekomen, kan je kiezen uit enkele opties. Zo kan je de duur van de test die je gaat ondernemen instellen. Wie snel een antwoord wil kan kiezen voor één minuut, maar wie liever wat op gang komt, kan kiezen voor drie of vijf minuten. Daaronder kan je kiezen voor losse woorden, zinnen of een willekeurige tekst. Wij verkiezen deze laatste, want je kan via ‘Select text’ ook voor een Nederlandstalige tekst kiezen.

Kies zelf hoe je wil oefenen.

Stap 2: Je resultaten

Een ervaren typiste haalt makkelijk 350 aanslagen per minuut, wat zich ruwweg vertaalt in 70 woorden. Zonder specifieke training zal je echter blijven hangen rond de 130 aanslagen per minuut of 26 woorden. Let wel dat dat tijdens het typen van een eigen tekst is. Het overtypen van een aantal zinnen die je nog nooit eerder hebt gelezen gaat meestal gevoelig moeilijker.