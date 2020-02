Kies je voor een grote smartphone met grotere letters, of een klein toestel dat je makkelijk kunt meenemen? Met deze tips hoef je daar niet meer uit te kiezen en pas je de grootte van de tekst zelf aan.

Android en iOS hebben een aantal opties om je lettertype aan te passen. We bekijken de makkelijkste, zodat je snel en eenvoudig grotere of beter leesbare lettertypes kunt selecteren. Op die manier heb je meer plezier van je smartphone!

Stap 1 / De instellingen

De makkelijkste manier om de instellingen voor de weergave aan te passen, is via de instellingen. Open het menu Instellingen op je Android Smartphone en scrol naar de optie Weergave. Tik op deze functie. Je komt nu in een menu terecht waar je de benodigde instellingen kunt aanpassen.

Alles begint bij de basis.

Stap 2 / Alles of tekst

Tik in het menu Weergave op de optie Tekst- en weergavegrootte. Daar heb je simpelweg twee opties: de eerste is de Tekstgrootte. Daarmee maak je alleen de lettertypes op het scherm groter, zodat ze beter leesbaar zijn. De tweede functie is Weergavegrootte: daarmee pas je alle elementen aan, ook de iconen en de knoppen op het scherm.

Makkelijker leesbaar in een handomdraai!

Stap 3 / Op je iPhone

Natuurlijk kun je het formaat tekst ook aanpassen op je iPhone! Ga daarvoor naar de app Instellingen, tik op Beeldscherm en helderheid en vervolgens op Tekstgrootte. Daar kun je – net als bij Android – het formaat van je tekst aanpassen.

Grotere letters op je iPhone.

Stap 4 / Alles groter

Ook op geselecteerde modellen van Apple kun je er voor kiezen om alle elementen vergroot weer te geven. Tik in Instellingen op Beeldscherm en helderheid. Tik daar vervolgens op de optie Weergave, onder Weergavezoom. Kies voor Ingezoomd en tik op Stel In.