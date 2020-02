Geef op een eenvoudige manier de icoontjes op je smartphone een nieuw lekje verf.

Vrijwel elke fabrikant van Android-smartphones voegt een eigen laagje toe aan het besturingssysteem van Google. Veel gebruikers weten echter niet dat je achteraf op makkelijke wijze nog vrij veel kunt aanpassen aan het design, waaronder de app-icoontjes.

“Bij Android heb je een vrij grote vinger in de pap.”

Tegenwoordig heb je als consument de keuze uit twee grote besturingssystemen wanneer je op zoek bent naar een smartphone: Android of iOS. Terwijl bij iOS alles als een magnetronmaaltijd al vooraf is ingesteld en vrijwel niet aanpasbaar is, heb je bij Android een vrij grote vinger in de pap. Zo kun je op vrij gemakkelijke wijze de icoontjes van applicaties aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van een launcher. Een launcher is verantwoordelijk voor hoe je interface eruitziet. Voor het gemak houden we het bij de populaire Nova Launcher. Volg hieronder het stappenplan en je hebt binnen no-time een nieuwe look op je toestel!

Stap 1 / Download Nova en een icon pack

Nova Launcher is gratis te downloaden in de Play Store. Ook raden we je aan om alvast een icoontjespakket te downloaden. Vrijwel alle pakketten werken samen met Nova, en in de promo-afbeeldingen zie je hoe de icoontjes van elk pakket er ongeveer uitzien. Mocht je er zelf niet uitkomen, installeer dan samen met ons Whicons.

In iOS kun je vooralsnog geen icoontjes aanpassen

Stap 2 / Installeer nova

Na de installatie en het openen van Nova vraagt de app doorgaans automatisch of je Nova wil instellen als standaard. Ga hiermee akkoord, en je zult zien dat de interface van je telefoon aangepast wordt. De icoontjes zien er, mits je geen gebruikmaakt van een schone versie van Android, nu al anders uit. Is dit niet het geval? Hier hebben Huawei/Honor-toestellen soms last van. Ga dan naar Instellingen > Apps > Standaard apps > Launcher en stel Nova in.

Downloaden is zo gebeurd.

Stap 3 / pas icoontjes aan

Mocht je de standaard icoontjes van Nova prettig vinden, dan zit je workshop er eigenlijk nu al op. Je kunt voor de finishing touch nog in de Nova Instellingen-app duiken om de vorm van de icoontjes aan te passen. Tik in de app op ‘Uiterlijk & Gedrag’, en vervolgens op ‘Pictogramstijl’ om dit aan te kunnen passen. Je hebt hier de keuze om icoontjes van een vierkantige of rondere look te voorzien.

Nova begeleidt je door het installatieproces.

Stap 4 / Activeer icon pack

In het menu waar we eindigen bij stap 3 vind je ook de optie ‘Pictogram thema’ terug. Tik hier eenmaal op en selecteer dan Whicons. Het kan voorkomen dat een icoontje niet aangepast is na de installatie. Deze app is dan niet standaard gelinkt door de ontwikkelaar aan een icoontje. Je kunt de icoontjes zelf aanpassen door het betreffende app-icoontje ingedrukt te houden, waarna je op ‘Bewerken’ tikt. Klik vervolgens op het logo dat nu in gebruik is, en zoek een icoontje in de folder van Whicons.