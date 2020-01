Ondervind je problemen met je computer en zijn die beeldscherm-gerelateerd? Dan kan dit al eens door je grafische kaart komen. Een goede eerste diagnose is kijken of ze niet oververhit geraakt. Dat kan met GPU-Z.

Heb je al eens last van een zwart scherm zonder reden? Of krijg je wel iets te zien op je beeldscherm, maar ziet het er bizar uit? Zijn de ventilatoren van je grafische kaart vaak zo luid dat je er hoofdpijn van krijgt? Dan zou het wel eens kunnen dat er iets mis is met je grafische kaart. Oververhitting is de oorzaak van veel problemen. GPU-Z geeft je daar meer informatie over.

Stap 1: GPU-Z downloaden

GPU-Z downloaden is heel eenvoudig. Surf simpelweg naar www.techpowerup.com/gpuz/ en klik daar op ‘download GPU-Z’. Vervolgens kies je om de standaardversie te downloaden. De ASUS ROG-versie is ook een optie. Deze heeft een moderner kleurenpalet en werkt verder net hetzelfde.

Stap 2: GPU-Z gebruiken

GPU-Z toont je enorm veel gegevens over je computer en het programma wordt dan ook vaak gebruikt door professionals om problemen op te lossen. Wij beperken ons echter tot het tabblad sensors en daar het onderdeel GPU Temperature. Temperaturen variëren per computer, maar in het algemeen zijn temperaturen van 30-40 graden normaal als je niets speciaal aan het doen bent. Tijdens het gamen kunnen ze oplopen tot 65 graden of meer en ook 85 graden is niet ongezien bij zware applicaties.