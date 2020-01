Wie al graag eens een audioboek luistert, heeft daarvoor de keuze uit verschillende platformen. Audible is een van de mogelijkheden.

Wij luisteren al eens graag een audioboek tijdens het pendelen op de trein of in de wagen. Zo kan je rustig ontspannen en (in het geval van de trein dan toch) je ogen even laten rusten. Veel boeken die je hier bij ons kan vinden, zijn echter vertaald uit een andere taal. Vaak is dat het Engels. Audioboeken beluisteren in hun oorspronkelijke taal kan vaak een meerwaarde hebben. Ze worden immers dikwijls voorgelezen door de auteur zelf en dat zorgt toch voor een extra speciale luisterervaring. Wie dus Engels, Frans, Duits… begrijpt, hoeft zich niet te beperken tot de Nederlandse markt. Dankzij Audible en Amazon is je eerste luisterboek ook gewoon gratis.

Stap 1: Registreren voor Audible

Begin met surfen naar Audible.com. Je wordt op basis van je locatie automatisch doorgestuurd naar de best passende website. In de meeste gevallen zal dat Audible.fr zijn voor Belgische gebruikers. Ga je toch liever naar Audible.com, zodat je in het Engels kan werken? Klik dan bovenaan op “Aller sur audible.com” en je komt aan op de Amerikaanse site. Daar klik je op de knop “Try Audible for free”. Doorloop het registratieproces en creëer een Amazon-account indien nodig. Je moet hiervoor je kredietkaartgegevens ingeven, maar geen zorgen. Pas na 30 dagen zal je proefperiode voorbij zijn en word je de abonnementsprijs aangerekend. Zeg dus voor die dag zeker op via www.audible.com/account/overview.

Je kan Audible 30 dagen lang gratis proberen.

Stap 2: Je boek kopen

Tijdens je gratis proefperiode krijg je één krediet voor een gratis boek. Dat kan eender wat zijn uit de Audible-bibliotheek. Zo kan je dus ook gewoon de laatste nieuwe boeken meteen kopen op de dag dat ze uitkomen. Surf om dit krediet te gebruiken naar www.audible.com/newreleases en ga op zoek naar het boek van jouw keuze. Als alternatief kan je ook de Audible-app gebruiken op je Android of iOS smartphone, of de app in de Windows Store downloaden.

Audible heeft belachelijk veel keuze ten opzichte van de Nederlandse varianten.

Stap 3: De app gebruiken

Om mobiel te luisteren heb je de Audible-app nodig. Mobiele data heb je gelukkig niet nodig. Je kan je audioboek immers gewoon downloaden en eender wanneer beluisteren. In de app kan je dus de hele bibliotheek van Audible doorspitten om te zien of je iets ziet dat je via een krediet wil aanschaffen (na je eerste gratis krediet kan je er extra aankopen voor dezelfde prijs als je abonnement) en je kan ook je persoonlijke bibliotheek aanschaffen met alle gekochte titels. Het maakt voor deze laatste optie niet uit of je een actief abonnement hebt of niet. Alle gekochte boeken zijn permanent beschikbaar. Onder het kopje Stats kan je ook nog wat extra informatie vinden over je luistergedrag.

Ook offline luisteren is geen probleem.

Stap 4: Nog meer gratis boeken

Smaakt de trial van Audible naar meer, maar ben je toch nog niet helemaal klaar om voor een abonnement te gaan? Dan kan je op een van de andere Audible-websites ook een gratis proefperiode beginnen. Zo heb je bijvoorbeeld Audible Canada, VS, UK en Italië. Let wel dat het aanbod al eens kan verschillen en je misschien niet alles zal terugvinden op de verschillende websites.