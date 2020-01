Door de overvloed aan informatie kun je af en toe vergeten waar je allemaal mee bezig bent geweest, laat staan wat je nog wilde doen of lezen. Voor dat laatste is er Pocket, een handige app waarmee je leeslijsten digitaliseert.

Voor nieuws keken we heel vroeger naar de krant. Daar stond bijna alle informatie in die je over het reilen en zeilen van de wereld meekreeg die dag. De afgelopen jaren is die realiteit redelijk op zijn kop gezet met de komst van tv, internet en smartphones. Daardoor kom je waarschijnlijk meerdere keren op een dag interessante artikelen tegen die je op een later moment wil lezen. In deze workshop lees je hoe de Pocket-app jou helpt om overzicht te creëren dankzij gedigitaliseerde leeslijsten.

Stap 1 / Download de pocket-app

Het is belangrijk om de Pocket-app te downloaden op alle platformen die je actief gebruikt. Denk hierbij aan je browser (Chrome, Safari en Firefox ondersteunen Pocket), je smartphone en/of je tablet. Welke telefoon of tablet je gebruikt, is niet zo heel belangrijk; Pocket is zowel op Android als iOS te downloaden. Om Pocket te downloaden op je browser ga je naar www.getpocket.com

Downloaden verloopt makkelijk en snel.

Stap 2 / Installeren en aanmelden

Installeer Pocket op de gewenste platformen. De installatie gaat doorgaans vrij snel, omdat het programma niet heel zwaar is qua omvang. Na het installeren kun je je aanmelden bij Pocket via je e-mailadres. Het is van belang om je op de verschillende platformen aan te melden via hetzelfde account. Gebruik je bijvoorbeeld Firefox, dan is het van belang dat je naast de browser op je pc of laptop ook via de iOS- of Android-app je aanmeldt met hetzelfde adres. Zo kun je namelijk opgeslagen linkjes op alle platformen vinden die je gebruikt.

Hoe meer apparaten jij voorziet van Pocket, hoe handiger de app wordt.

Stap 3 / Sla artikelen op via de app

Zie je een leuk artikel, mooie vacature of een toffe website waar je op dat moment geen tijd voor hebt, of gewoon wil opslaan voor de zekerheid? Vanaf nu kan het dankzij Pocket. Vind je een leuke pagina als je op je browser zit, dan zie je rechtsboven het logo van Pocket terug. Tik hierop en Pocket slaat de pagina op. Je hebt tevens de optie om tags toe te voegen, waardoor je overzicht creëert in opgeslagen artikelen. Zie je een leuke pagina of website op je smartphone? Druk dan op de knop ‘Delen’ en tik op Pocket om deze op te slaan.

Opslaan gaat makkelijk en snel.

Stap 4 / Geniet van je collectie

Al je pagina’s en artikelen vind je terug in de Pocket-app en website. In Pocket zelf heb je ook de keuze om artikelen te voorzien van een Highlight, waarna ze in een speciale sectie worden gedeeld. Een soort tag, maar dan nog iets specialer. Ook prettig: de tekst van opgeslagen pagina’s is op je smartphone of tablets zelfs te lezen als je geen internet hebt. Zo heb je geen excuus meer om een interessant artikel niet terug te lezen!