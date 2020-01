Leg je telefoon even weg en geniet van het leven. Dat staat er te lezen als je de instellingen van de OnePlus Zenmodus induikt. Het zijn woorden om bij te leven, want het wordt steeds moeilijker om ons niet te laten afleiden door onze smartphone.

OnePlus ontwikkelde daarom speciaal deze functie en voegde ze toe aan OxygenOS, hun eigen besturingssysteem dat gebaseerd is op Android 10.

Stap 1 / toegang tot zenmodus

De Zenmodus van OnePlus komt automatisch met een OnePlus smartphone, dus we hoeven je niet uit te leggen hoe je de toepassing installeert. Sleep gewoon even je menubalk naar beneden en zoek tussen de icoontjes naar Zenmodus. Zie je die niet? Druk dan op het potlood rechts onderaan en voeg Zenmodus manueel toe. Je hebt dan meteen toegang. Je kan ook in de instellingen duiken en daar met de zoekbalk naar Zenmodus zoeken.

De zenmodus vind je tussen andere nuttige opties.

Stap 2 / Belangrijk om te weten

Belangrijk om te weten is echter dat je helemaal geen toegang hebt tot je telefoon terwijl Zenmodus actief is. Je hebt geen toegang tot sociale media, internet, games en alle andere zaken die op je telefoon staan. De enige uitzonderingen hier zijn dat je nog steeds oproepen kan beantwoorden en noodoproepen kan maken. Noodoproepen zijn specifieke contacten die je kan toevoegen via Instellingen > Beveiliging&vergrendelscherm > Noodhulp > Noodinformatie. Zo wordt het ook niet gevaarlijk om Zenmodus te gebruiken, want er is geen enkele manier om de Zenmodus uit te schakelen. Wachten is de enige manier. Oorspronkelijk was Zenmodus slechts 20 minuten, maar door de populariteit van de toepassing heeft OnePlus recent ook opties toegevoegd voor 30, 40 en 60 minuten.

Er is geen enkele manier om de zenmodus uit te schakelen.

Stap 3 / De echte uitdaging

Zij die de uitdaging om meer te ontspannen echt serieus willen nemen, kunnen de 21 dagen Zen Transformation aangaan. Een campagne die je uitdaagt om 21 dagen lang elke dag de Zenmodus te gebruiken. Belangrijk is dat je dit doet in een vooraf vastgelegde tijdspanne van 2 uur en dat elke dag. Mis je een dag? Dan verlies je en moet je opnieuw beginnen.

Kan jij het aan om 21 dagen lang elke dag opnieuw te ontspannen voor een korte periode?

Stap 4 / ZenModus activeren

Heb je Zenmodus geopend? Dan hoef je enkel nog maar op ‘Kom Op’ te tikken om van start te gaan. Verander je van gedacht? Dan heb je nog enkele seconden om de activatie te annuleren. We raden je aan om tijdens die tijd iets ontspannends te doen. Je kan een boek lezen of rustig mediteren.