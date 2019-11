Parkeren in een stad zoals Antwerpen is niet eenvoudig. Vaak staan de nog schaarse gratis parkings al vol en moet je dus waarschijnlijk in de straat gaan parkeren. Dat kost geld, maar 4411 maakt het je een stuk gemakkelijker met zijn handige app.

“Betaal je mobiliteit gemakkelijk én snel met slechts één applicatie!”

Mogelijkheden

We doen steeds meer mobiel. Ook de betaling en registratie van onze parkeerplaats. Op zich is dit concept niet nieuw; wie vaak met de auto doorheen ons landje rijdt, heeft al vaker betaald met sms-parkeren via 4411. Maar die dienst heeft ook een leuke applicatie die je betaal- en registratie-ervaring nog leuker maakt. De 4411-app biedt de mogelijkheid om tickets voor De Lijn te kopen, een laadstation te zoeken voor je elektrische wagen en biedt je de keuze tussen straatparkeren en parkeren in een garage. Daarbovenop toont de app je aan de hand van je locatie meteen de juiste parkeerautomaat zodat je niet meer naar de automaat zelf moet wandelen en tot slot kan je – indien nodig – meerdere nummerplaten opslaan in de app.

Als je nog niet geregistreerd staat bij 4411, moet je je eerst inschrijven.

Stap 1 / aanmelden

Vooraleer je met de 4411-app aan de slag kan moet je je inschrijven. Ga naar de applicatie en tik in het aanmeldvenster onderaan op registreer hier. Je komt dan in de eerste stap van de inschrijving waarbij je je gsm-nummer moet opgeven. Nadat je je gsm-nummer hebt ingegeven, zal 4411 je een verificatiecode opsturen via sms om na te gaan of jij het werkelijk bent die het betreffende gsm-nummer hebt gebruikt. Vul de verificatiecode in en ga naar de daaropvolgende stapjes. Nadat je je hebt ingeschreven kan je jezelf aanmelden.

Stap 2 / maak je keuze

De eerste pagina die je te zien krijgt na aanmelding laat je meteen de mogelijke opties zien die je kan doen met 4411. Wil je in een straat parkeren, gebruik dan de eerste optie. Als je in een parkeergarage staat, moet je de tweede optie gebruiken. Tot slot kan je nog een busticket van De Lijn kopen en op zoek gaan naar oplaadpunten indien je een elektrische wagen hebt. Laten we er in deze workshop vanuit gaan dat je in de straat gaat parkeren. We kiezen dus voor de eerste optie.

Maak je keuze.

Stap 3 / parkeersessie

In deze stap zijn er twee mogelijkheden. Je kan ervoor kiezen om 4411 automatisch je locatie vast te laten leggen. Op die manier kan de applicatie meteen de dichtstbijzijnde parkeerpaal zoeken en vult deze meteen voor jou in. Die optie is vooral handig als je vaak naar de stad moet met je wagen en niet veel tijd hebt. De applicatie zal na verloop van tijd ook zelf je meest gebruikte voertuig automatisch invullen waardoor je enkel nog de sessie moet starten.

Maar het hoeft niet altijd automatisch te gaan. Je kan er ook voor kiezen om alles handmatig in te geven. Wanneer je bijvoorbeeld vaak met een andere wagen rondrijdt kan dat handig zijn. Je kiest de parkeerpaal in je buurt of vult de code in die op je parkeerpaal staat, je kiest je voertuig en indien nodig het abonnement. Zoals je ziet in de app kost elke transactie 0.25 eurocent. Tik op start sessie en je bent vertrokken.

De 4411-app zal je er ook aan herinneren wanneer een parkeersessie gaat aflopen. Bij instellingen > meldingen kan je kiezen hoelang op voorhand je een notificatie wil ontvangen. Je kan in ieder geval onder het tabje actueel al je lopende parkeersessies terugvinden.

Stap 4 / betaling

Ook om te betalen biedt 4411 je verschillende mogelijkheden. Zelf heb ik gekozen voor de manuele betaling via overschrijving zodat ik ten allen tijde de controle kan behouden. Je kan er ook voor kiezen om te betalen via de factuur bij je telecomprovider, via kredietkaart of via domiciliëring. Al raad ik je die laatste wel af.