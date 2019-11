Weg met onhandige kaartlezers en talloze wachtwoorden. Itsme brengt ons eindelijk een heel eenvoudige manier om in te loggen op alle mogelijke platformen. Gebruik je het nog niet? Hieronder vertellen we je meer.

Aanmelden bij onze bank doen we inmiddels al jaren digitaal met onze bankkaart. Ook die manier van aanmelden verschoof doorheen de jaren naar je smartphone. Je hoort het al, aanmelden met je smartphone wordt steeds belangrijker. In 2017 werd Itsme gelanceerd, een identificatie-app waardoor aanmelden met kaartlezers en paswoorden verleden tijd wordt.

De app werd ontwikkeld in een samenwerking van vier grootbanken en drie telecomspelers. Uiteraard zijn zij enkele van de grootste spelers die baat hebben bij deze app. Intussen gebruiken zo’n 1 miljoen belgen de identificatie-app. Op twee jaar tijd hebben 33 bedrijven en 800 overheidstoepassingen de nieuwe manier van aanmelden geïmplementeerd in hun platform en gebeuren er zo’n 3.7 miljoen transacties per maand.

Downlaod de Itsme-app in de App Store of Google Play.

Stap 1 / download en schrijf je in

Downoad de Itsme-app op je smartphone. Opgelet! Het is belangrijk dat je een smartphone neemt waar een SIM-kaart in zit. Na het downloaden ga je je Itsme-account aanmaken. Haal je bankkaart of identiteitskaart boven en je kaartlezer. Ik raad aan je bankkaart te gebruiken. Volg de stappen om je account af te ronden.

Vul het gsm-nummer in dat je aan je ItsMe-account gekoppeld hebt.

Stap 2 / eerste keer

Nadat je je account hebt aangemaakt, kan je meteen aan de slag. De dienst is al beschikbaar op talloze platformen, banken, overheidsinstellingen, ziekenfondsen en providers. In dit voorbeeld ga ik me aanmelden op de online omgeving van het OZ. Klik op de knop ‘Aanmelden met Itsme’. Je zal dan meteen worden doorgeleid naar de website van Itsme, vul daar je gsm-nummer in en klik op ‘verstuur’. Ga nu naar stap 3.

Tik onderaan je scherm op het kaartje om je identiteit te bevestigen.

Stap 4 / doe het veilig

Zorg ervoor dat je de Itsme-app altijd goed sluit en zorg dat niets blijft openstaan. Bij instellingen kan je er overigens voor kiezen om aan te melden met je vingerafdruk als je dat gemakkelijker vindt. Voor zij die zich afvragen of Itsme wel veilig is; de applicatie werkt door een unieke combinatie van drie noodzakelijke elementen. Je gsm, je simkaart en je persoonlijke code of vingerafdruk zijn nodig om gebruik te maken van de applicatie. Bovendien wordt er bij het aanmelden gebruikgemaakt van het hoogbeveiligde netwerk van je mobiele operator, je hoeft je dus zeker geen zorgen te maken.